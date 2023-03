Mis à l’écart par les Grizzlies suite à sa vidéo polémique sur les réseaux sociaux, Ja Morant ne sait toujours pas quand il pourra faire son retour au sein du groupe de Taylor Jenkins. La franchise a annoncé que le joueur manquerait quatre matchs supplémentaires.

Abonné à son canapé depuis deux matchs, Ja Morant ne devrait pas faire son retour avec les Grizzlies avant un moment. Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, Memphis se passera encore de son joueur pour minimum quatre rencontres. L’occasion pour lui de poursuivre ce que Taylor Jenkins appelle un “processus de guérison”.

Ja Morant will remain away from Grizzlies for at least the next four games, team says.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 8, 2023