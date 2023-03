Alors que la NBA tente de gérer au mieux la tempête Ja Morant, on a d’ailleurs eu des nouvelles ce matin concernant le rapport de police du Colorado et l’absence à venir du joueur, une autre affaire vient ternir ce matin le fil info continuel de la Grande Ligue. Dans l’oeil du cyclone cette fois-ci ? L’ancienne gloire des Sonics, Shawn Kemp.

Shawn Kemp est une légende de la NBA mais il est surtout… plusieurs personnes à la fois. Pour certains il est l’un des meilleurs dunkeurs de match de l’histoire, poke Alton Lister, pour d’autres c’est un surnom mythique, “The Reign Man” et l’un des visages historiques de la non moins légendaire franchise des Sonics de Seattle. Malheureusement, le nom de Shawn Kemp est également connu pour être associé à des termes plus obscurs. Alcool, obésité, Jail Blazers, drogue, ceci, cela, car sur sa fin de carrière et sur “l’après”, l’ancien roi des highlights a enchainé les soucis et c’est bien dans ce champ lexical qu’on le retrouve depuis hier…

According to the Pierce (Wash.) Corrections Inmate listings, six-time NBA All-Star Shawn Kemp — a legendary member of the Seattle Sonics — has been booked in an alleged drive-by shooting. https://t.co/gix0Ht9E9F — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 9, 2023



Selon les infos rapportées dans un premier temps par la chaine Fox 13, Shawn Kemp aurait été arrêté sur un parking de Tacoma, Washington, armé et soupçonné d’avoir utilisé son arme à feu. Selon les premiers éléments de l’enquête, l’ancien NBAer aurait tenté de récupérer des affaires volées quelques jours plus tôt et se serait fait tirer dessus avant de répliquer avec son arme et d’attendre sur place la police, tandis que les occupants de l’autre véhicules auraient pris la fuite.

Rien de très concret et beaucoup de conditionnel pour l’instant, mais une nouvelle affaire qui place la NBA dans des draps pas super propres. Décidément.