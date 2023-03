La NBA n’est jamais la dernière pour apporter son lot de saillies verbales en tous genres entre ses différents protagonistes. Et forcément, comptez sur nous pour les recenser aussi souvent que possible, car sans être trop premier degré, on est friands de ces duels musclés. Alors, c’est qui pour vous la plus grande gueule du moment ?

Candidat # 1 : Josh Hart chambre Jayson Tatum après son expulsion

Lors d’une défaite frustrante face à des Knicks chauds bouillants depuis quelques temps, Jayson Tatum a été invité par le corps arbitral à regagner le vestiaire plus tôt que prévu par le corps arbitral. C’est la première fois de la carrière du papa de Deuce que cela arrive, après qu’il ait ironisé sur le fait que c’était le match le mieux arbitré auquel il n’avait jamais participé. En effet, lors de ses deux fautes techniques, il a été victime d’une poussette de Josh Hart et d’une faute sur tir à 3 points de Julius Randle. Aucune n’a été relevée et par deux fois, JT, très frustré, a contesté à chaque fois, et a été puni, pour le plus grand bonheur de Josh Hart.

Sur la deuxième faute technique, qui renvoie Tatum aux vestiaires, Hart, non content d’avoir inscrit le tir primé, se permet même de chambrer son adversaire. Un combo actors studio + tête chelou + geste de l’expulsion nous donne l’un des cinq candidats de ce TrashTalk Award. Voici au moins un check que le récent transfuge de Portland a réussi, lui qui est adepte des manqués dans ce compartiment du jeu.

Candidat # 2 : Kevin Durant en place une à Scoot Henderson… mais pourquoi lui ?

Inutile de le rappeler, mais pour certains, Kevin Durant a gravement entaché sa légende en signant pour les Warriors en 2016, alors défaits en Finales NBA par les Cavaliers, auteurs du meilleur bilan de l’histoire avec 73 victoires pour 9 défaites, alors qu’ils venaient juste de remonter un déficit de 3-1 face au Thunder aux portes des Finales. Ça c’est le contexte que tout le monde connaît. Deux titres et deux trophées de MVP des Finales plus tard, KD a garni son palmarès mais a également écorné son image, parfois même auprès de ses anciens coéquipiers, en a témoignécette embrouille avec Draymond Green. Entre temps parti aux Nets, puis aux Suns, pour y former de nouvelles grosses équipes. Durant n’a pas été épargné par Charles Barkley ni Shaquille O’Neal, qui martèlent que KD ne sera pas une légende tant qu’il n’aura jamais gagné de titre en tant que leader numéro 1. Au-delà d’être culotté de la part de Chuck, qui n’a aucun trophée Larry O’Brien à son palmarès, Durantula ne pouvait pas rester silencieux éternellement.

“On en arrive à un point où ils disent, ‘va jouer avec Scoot Henderson et gagne un titre, alors on te donnera du crédit’. Je n’ai besoin du crédit de personne, ni de Barkley, ni de Shaq. Vous pouvez arrêter de me regarder jouer, vous n’êtes pas obligés de parler de moi si vous n’êtes pas de mon côté. Je ne compte pas m’arrêter. Tout le monde a son opinion. Cela ne va pas m’arrêter, ou influencer la manière dont je vois le basket.”

Le sujet est plus détaillé dans cet article, mais concentrons-nous sur le nom évoqué dans cette citation : Scoot Henderson. Pourquoi avoir voulu faire passer le joueur pour un vulgaire Mario Hezonja ? Lui qui est considéré comme l’un des plus grands prospects de l’histoire et qui aurait été numéro 1 de la Draft 2023 si une sorte de cheat code français de 2m21 n’avait jamais vu le jour, et même dans un grand nombre d’autres drafts. Scoot Henderson, de son vrai nom Sterling, est une véritable force de la nature à seulement 18 ans, et le choix du patronyme n’est quoi qu’il arrive pas des plus judicieux de la part du joueur des Suns.

Candidat # 3 : Dillon Brooks charge gratuitement Draymond Green… mais pourquoi ?

Tiens, cela faisait un moment que nous n’avions pas entendu parler des Grizzlies, genre… quelques heures ? Avec l’affaire de Ja Morant, détaillée dans ce Allez café, qui fait énormément de bruit outre Atlantique alors même que Steven Adams avait réuni ses coéquipiers quelques jours avant le fameux live Insta du numéro 12. Aujourd’hui, c’est également un client fidèle qui vient nous rendre visite en la personne de Dillon Brooks. Récemment suspendu pour un match à cause de ses 16 fautes techniques reçues cette saison, il sera suspendu toutes les 2 fautes techniques reçues désormais. Mais pas de quoi calmer sa gouaille, encore moins envers les Warriors.

“Je n’aime pas du tout Draymond. Je n’aime pas Golden State, tout simplement. Draymond parle beaucoup. Et les arbitres lui accordent beaucoup de choses. Son jeu est cool – avec Golden State – mais s’il jouait n’importe où ailleurs, personne ne saurait qui est Draymond. Il joue avec du cœur, il joue dur, connaît les tenants et aboutissants de leur défense. J’imagine que c’est pour cela qu’ils l’aiment bien là-bas.”

Allez hop, comme ça, gratos. On imagine quand même que Dillon Brooks sait ce qu’il fait, car résumer Draymond Green à un joueur lambda, voire un cireur de banc, paraît assez exagéré. Mais ce serait bien le style du numéro 24 d’envoyer ce genre de skeud pour provoquer son adversaire et rendre leur prochain affrontement assez pimenté. Nul doute que ce passage, plus détaillé ici, ne devrait pas être tombé dans l’oreille d’un sourd.

Candidat # 4 : Devin Booker se venge de Luka Doncic

A Phoenix, le Game 7 des demi-finales de conférence 2022 est encore dans toutes les têtes, tant les Suns se sont liquéfiés et se sont fait détruire par les Mavs de Luka Doncic, qui avait décidé de faire la totale à ses adversaires, le tout en se marrant sur chaque panier, et sans jamais passer la deuxième vitesse. Cette image du slovène toisant Devin Booker, lors d’un arrêt de jeu, alors que Dallas compte 39 points d’avance dans le troisième quart-temps, est devenue un meme. Mais D-Book a tenu sa vengeance ce dimanche alors que Luka a manqué un tir plutôt simple qui aurait permis à ses Mavs de recoller au score et d’espérer arracher une prolongation. Booker ne s’est pas fait prier pour saisir la perche.

Devin Booker pointe alors du doigt l’endroit, extrêmement proche du panier, duquel Luka Doncic a raté, avant de devoir envoyer Kevin Durant sceller le match sur la ligne des lancers-francs. Mais le numéro 1 des Suns a probablement sussuré quelques mots doux supplémentaires à l’oreille de l’ancien du Real Madrid, ce dernier sortant de ses gonds et s’empressant d’aller coller son front contre celui de son adversaire. S’en suit une embrouille souriante entre les deux protagonistes avant qu’ils ne soient séparés. D-Book tient une petite vengeance face au slovène, et même si cela ne donne pas accès à une finale de conférence, laissons-le savourer cette victoire, à la fois collective et personnelle. En face, Luka n’a pas manqué d’y réagir… et ça promet pour la suite !

“C’est top, c’était un gros match, tout va bien. Juste, la prochaine fois, n’attends pas qu’il reste 3 secondes pour parler.”

Candidat # 5 : Tyrese Haliburton plante un game-winner sur la tronche de Patrick Beverley et le taille

Quand Tyrese Haliburton va, tout va à Indiana. L’ancien des Kings qui a récemment manqué plusieurs matchs pour blessure, a vu son équipe galérer sans lui. Mais le meneur est de retour aux affaires, pour le plus grand bonheur de ses Pacers qui peuvent toujours rêver du play-in même s’ils n’ont pas leur destin en mains. Ce week-end face aux Bulls, le meneur avait le ballon de la gagne entre les phalanges. Ni une ni deux, il ne se fait pas prier pour envoyer une filoche d’environ 2 mètres derrière la ligne, et sur la truffe de Patrick Beverley pour couronner le tout.

Tyrese Haliburton n’oublie pas ensuite de chambrer un peu son adversaire direct, et en profite également pour faire un petit tour du United Center, qu’il vient de climatiser à 2 secondes du terme de cette rencontre, et s’assurer que chaque fan des Bulls présent dans la salle soit bien rempli de seum. Le joueur semble faire comprendre aux fans adverses que la victoire n’est pas pour aujourd’hui, et qu’eux aussi vont devoir se battre pour accrocher le play-in malgré un effectif bien plus costaud sur le papier…

