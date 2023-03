Zion Williamson n’a plus été revu sur un parquet de NBA depuis le 2 janvier dernier. La star des Pelicans est blessée aux ischio-jambiers, et, selon ESPN, l’ailier-fort ne devrait pas revenir cette saison. Mais selon Willie Green, il pourrait retrouver la forme d’ici deux semaines. On fait le point sur la situation.

Mais qu’arrive-t-il à Zion Williamson ? Blessé depuis plus de deux mois aux ischios-jambiers, la star des Pels réalise – encore – une saison tronquée. La faute à un physique fragile malgré une carrure de frigidaire qui ne lui laisse aucun repos. Pourtant, quand Zion joue au basket, il n’y a rien à faire. C’est trop grand, trop carré, trop puissant, bref c’est inarrêtable. Selon Brian Windhorst d’ESPN, le first pick 2019 ne reviendra pas cette saison… mais ce n’est pas ce que dit Willie Green. En conférence post-match après la victoire contre Dallas, son coach se l’est évidemment joué plus optimiste, prévoyant un retour avant la fin de la saison régulière, même si c’est le 8 avril.

Willie Green says team is optimistic Zion will return before the end of the regular season.

Says he's doing some spot shooting work. But team wants to be mindful of his return to play after he suffered the setback last time.

— Andrew Lopez (@_Andrew_Lopez) March 8, 2023