La légende autour des Bulls de 1998 continue de faire rage, même 25 ans plus tard. Après la série The Last Dance retraçant le parcours de Michael Jordan de sa draft jusqu’à The Final Shot, c’est au tour de son acolyte Dennis Rodman d’être le personnage principal de l’histoire. Cette fois-ci ce sera à l’occasion d’un long métrage annoncé depuis plusieurs mois maintenant : “48 Hours in Vegas”.

Et on en sait aujourd’hui – un peu – plus sur ce film : Jonathan Majors, connu notamment pour son rôle dans Creed III, devrait incarner Rodman. L’acteur a ainsi révélé la nouvelle dans une interview donnée au micro de AP Entertainment. Il précise son affection pour ce rôle et l’apprentissage qu’il devra faire pour se mettre dans la peau de l’un des joueurs les plus déjanté de l’histoire.

Jonathan Majors talks about a planned project where he’s set to play eccentric NBA legend Dennis Rodman. pic.twitter.com/djtYNsQ1Ze — AP Entertainment (@APEntertainment) March 7, 2023

Concernant l’histoire, si certaines sources pensent que le film se basera sur le road trip de juin, durant laquelle Dennis Rodman s’était absenté en pleine série contre le Jazz, d’autres médias, dont ESPN, pensent que l’histoire narrera la disparition de l’ailier-fort en janvier de la même année. Dans les deux cas, la story est à peu près la même : The Worm qui pose des congés en plein milieu de la dynamique des Taureaux, et surveillé de près par Michael Jordan.

Par ailleurs, Dennis Rodman lui-même a été invité à produire en partie le film, mais pas de nouvelles du meilleur ami de Kim Jong Un à ce sujet. On a encore le temps avant que le film sorte sur le grand écran, étant donné que la date de sortie n’as pas encore été annoncée, et que le tournage ne semble pas non plus avoir débuté.