D’Angelo Russell de retour ce vendredi avec les Lakers ?

Blessé à la cheville face aux Warriors et absent des terrains depuis six matchs, D’Angelo Russell se rapproche du retour. Selon les dernières infos, le meneur des Lakers pourrait revenir au jeu ce vendredi contre Toronto.

On a tellement tendance à penser à la blessure de LeBron James qu’on en oublierait presque que le King n’est pas le seul joueur majeur des Lakers à être sur la touche. Revenu dans la Cité des Anges au moment de la trade deadline, D’Angelo Russell n’a eu le temps de disputer que quatre matchs avant qu’une vilaine blessure à la cheville ne l’envoie sur la touche. Un contretemps qui touche à sa fin puisque Mike Trudell, reporter rattaché aux Lakers, rapporte que la franchise est confiante quant à la participation du joueur pour le match de vendredi face aux Raptors à la Crypto.com Arena.

Lakers are hopeful D’Angelo Russell will be able to return for Friday’s game; he’ll go through a scrimmage-type setting tomorrow and they’ll see how he responds.

— Mike Trudell (@LakersReporter) March 8, 2023