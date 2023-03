La tension entre les Grizzlies et les Warriors est déjà énorme, assez pour que tout le monde veuille revoir une série de Playoffs entre les deux franchises. Après que Dillon Brooks ait trashtalké Draymond Green la semaine dernière, ce dernier lui a répondu il y a quelques heures. Allez on baisse la lumière, on se tait et on se tient prêt pour le round 2 de ce Rap Contenders version NBA.

Depuis les derniers Playoffs, ça chauffe entre les Grizzlies et les Warriors, notamment entre Dillon Brooks et Draymond Green, les deux spécialistes du trashtalking de chaque équipe. La semaine dernière, le joueur de Memphis avait envoyé une première pique à Draymond en lui disant que “s’il ne jouait pas à Golden State personne ne saurait qui il est.” Erreur de débutant, car la réponse allait forcément avoir lieu et s’annonçait létale.

Encore une fois, ça n’a pas loupé.

Dans son propre podcast, le leader défensif d’Oakland a bien pris son temps pour détruire son opposant comme dans un bon Rap Contenders version NBA.

“Si vous vous demandez pourquoi les Memphis Grizzlies ne sont pas prêts à concourir pour un titre, ne regardez pas plus loin que cet idiot. Ils sont dépendants de ce gars pour gagner un trophée… Et il dit que son jeu est cool ? Franchement, ça montre juste que tu n’y connais rien en basket. Ton niveau de compréhension du jeu est du niveau de celui d’un fan. Et après tu ouvres ta bouche pour parler de dynastie. La dynastie commencera après toi, pas avec toi. C’est juste un fait. Parce que je sais ce que c’est que des joueurs du calibre dynastie et ce ne sont pas des clowns. Ce ne fonctionne pas les clowns pour construire une dynastie. Prends mon exemple.” – Draymond Green

Un long scud envoyé direct dans le Tennessee, déjà au cœur de pas mal d’affaires. Mais Draymond ne s’est pas arrêté là. Ce grand fou a sélectionné et disséqué chaque passage de l’interview/clash de Brooks chez ESPN, puis y a répondu plus succinctement.

Brooks – “Je n’aime pas Draymond.” Green – “Tu ne me connais pas.” Brooks – “Je n’aime pas Golden State.” Green – “Je n’aimerais pas non plus une équipe contre laquelle je perds tout le temps.” Brooks – “Je n’aime rien chez eux.” Green – “Gamin, tu nous regardais gagner des titres. Tu devrais être heureux d’avoir été témoin de cela. T’es un fan.” Brooks – “Draymond parle beaucoup.”

Green – “Tu parles beaucoup aussi. Donc si tu as quatre bagues, tu peux parler un peu plus. Quatre All-Star, tu parles probablement un peu plus. DPOY ? Tu parles forcément plus. Ai-je besoin d’en dire plus ?