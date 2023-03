Sean Marks devrait encore être aux manettes des Nets l’an prochain

Malgré le fiasco du Big 3 et les récents départs de Kevin Durant et Kyrie Irving, les Nets n’auraient pas prévu de se séparer de Sean Marks. Le General Manager sera toujours aux commandes de la franchise la saison prochaine.

Arrivé à Brooklyn en 2016 pour succéder à Billy King, Sean Marks aura certainement tout connu du côté de Big Apple. Une franchise à rebâtir de zéro ou presque avec peu d’assets ou de picks de Draft, puis la mise en place d’un projet prometteur avant le grand feu d’artifice avec les arrivées coup sur coup de Kyrie Irving, Kevin Durant puis James Harden. Un trio qui était destiné à ramener plusieurs titres aux Nets mais moins de quatre années après le début de ce projet de conquête, c’est le grand retour sur terre pour la franchise préférée de Jay-Z. Les stars ont préféré mettre les voiles, les ambitions sportives sont parties en même temps et voilà que pointe une nouvelle reconstruction à l’horizon.

Qui dit nouveau cycle dit parfois nouvelles têtes et certains se demandaient si Sean Marks était encore l’homme du futur pour les hommes au maillot noir. Est-ce que l’échec du Big 3, sans oublier l’expérience ratée Steve Nash (un choix de Marks) allait coûter sa place au dirigeant ? Selon Brian Lewis du New York Post, la réponse est négative. Malgré ce qui est probablement l’un des plus grands échecs de l’histoire de la Ligue, le GM serait toujours dans les petits papiers de Joe Tsai. L’insider ajoute que “la direction aurait toute confiance en son front office pour construire le futur de la franchise”.

Brooklyn general manager Sean Marks is expected back with the #Nets despite Kevin Durant, Kyrie Irving failure that had some viewing his stay as tenuous. He’ll get a chance to oversee this retooling, centered around Mikal Bridges. #nba https://t.co/ObwNwOQJSh via @nypostsports

— Brian Lewis (@NYPost_Lewis) March 8, 2023