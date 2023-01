La barre des 41 matchs joués vient d’être dépassée en NBA, l’occasion de faire un petit point sur la saison en cours ! Quelle équipe aura été la plus marquante ? La plus décevante ? Qui a explosé les pronostics d’avant-saison ? On décortique tout ça ensemble.

La mi-saison nous impose de jouer à votre jeu favori : est-ce qu’on avait bon en septembre dernier ?

Avant chaque début de saison, on envoie de l’affirmation dans tous les sens… mais pas sûr qu’elles tiennent trois mois plus tard.

Voici donc un petit florilège de ce qu’on peut affirmer aujourd’hui… et qui était impensable à la rentrée dernière.

Tout va bien chez les Nets

Celle-là, fallait la sortir sans claquer des dents au début de l’automne. Malgré la récente blessure de Kevin Durant, on ne peut qu’applaudir le taf de Jacque Vaughn et sa bande. Les Nets sont sérieux, les Nets sont collectifs, les Nets n’ont plus aucun drama (!) et les Nets nous poussent à débattre sur un possible titre ou non à Brooklyn. On parlait d’implosion en septembre, c’est raté.

Les Warriors se battent pour le Play-in Tournament

Un champion en titre avec la gueule de bois, ça arrive. De là à voir Golden State prier pour une victoire à l’extérieur ? En retard à l’allumage, les Warriors ont enchaîné les zig-zag comme les gauche-droite (Draymond vs Poole), et ce n’est que récemment qu’on a pu retrouver l’âme du champion. Y’a encore du boulot, mais la bande à Steph 7ème en janvier, c’était pas prévu au programme.

Qui se souvient d’Ime Udoka ?

Joe Mazzulla a pris la place d’Ime Udoka sur le banc des Celtics, et on se demande encore qui était le coach de Boston la saison dernière. Plus sérieusement, ça va bien dans la maison verte, numéro 1 de toute la NBA et avec une attaque de folie. Pour un groupe qui était sous les feux des médias à la rentrée NBA, on peut dire que les affaires extra-sportives n’ont rien touché à la structure.

Les Clippers ne proposent aucune continuité

L’une des équipes les plus impressionnantes sur le papier cette saison. L’équipe la plus “meh” en réalité cette saison. Kawhi Leonard et Paul George sont de retour, mais les résultats ne le sont pas. Dynamique inexistante, jeu parfois propre, très souvent pauvre. Il va falloir remuer tout le monde ou bouger des cases, sinon le naufrage apparaît presque comme programmé.

Evan Fournier ne joue plus au basketball

Qui aurait pu le deviner ? Evan Fournier sur les sièges du fond du banc des Knicks depuis la mi-novembre. Des petites minutes ça et là, mais rien de bien sérieux comparé aux temps de jeu habituels du natif de Charenton-le-Pont. Désaccord avec Tom Thibodeau ? Peut-être. Toujours est-il qu’un départ de la Big Apple pourrait permettre à Evan de rejouer un vrai temps de jeu en NBA.

Sacramento, la darling la plus régulière de l’Ouest

Les Kings ? Qui gagnent ? Oh la la planquez les gosses, il va se passer un truc. Plus sérieusement, cette équipe tractée par le duo Domantas Sabonis – De’Aaron Fox est surprenante de sérieux et de régularité. À tel point que les Rois sont actuellement dans les places qualificatives aux Playoffs. La fin d’une disette longue de près de 17 ans ?

Indiana est devant Miami, Chicago et Toronto au classement

Indiana, c’était au début de saison l’équipe dont on pensait qu’elle allait uniquement être présente sur le terrain pour se donner les moyens d’aller récupérer Victor Wembanyama. Dans la réalité ? Une superbe équipe au jeu séduisante, menée tactiquement par Rick Carlisle et par Tyrese Haliburton on the court. Le meilleur passeur actuel de NBA peut se reposer sur un intéressant rookie nommé Bennedict Mathurin, mais également sur les apports d’une équipe au diapason du collectif. Ça régale.

L’arrivée de Rudy Gobert à Minnesota, bof bof ?

Une équipe paumée, qui n’a plus ses repères de l’année passée. Des résultats qui coïncident avec l’arrivée de Rudy Gobert à Minneapolis cet été. Et donc, une frustration qui monte vis-à-vis du pivot. Justifiée ? Disons qu’on n’ajoute pas un élément de la trempe de Roudi si facilement. Les blessures de Karl-Anthony Towns n’aident pas non plus, mais les Wolves doivent vite trouver la voie vers une nouvelle alchimie collective.

Paolo Banchero éteint tous les débats sur la Draft 2022

À cinq minutes près, il était troisième de sa cuvée. Il a finalement été appelé en premier par Adam Silver en juin dernier… et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas fait mentir le Magic. Un début de saison de zinzin, des matchs avec des lignes dignes de celles d’un daron de la ligue, et une course au trophée de rookie de l’année dans laquelle il concourt presque tout seul. Trop fort.

Âgé de 27 ans, LeBron James est seul au monde

29,1 points, 8,2 rebonds, 6,7 passes à 51% au tir. Pour un joueur de 38 ans. Voici les statistiques de LeBron James, qui n’est plus qu’à 423 points d’aller égaler le record de points inscrits dans l’histoire de la NBA de Kareem Abdul-Jabbar. Impérial pour aider les Lakers à éviter une nouvelle saison morose, le King continue sereinement d’écrire sa propre légende.

C’est la merde chez les Hawks, c’est moyen chez le Heat

Les Hawks, ce foutoir digne des plus grandes foires à la saucisse de l’Hexagone. Un coach qui voudrait apparement se barrer, des résultats bien en deçà des prévisions, merci mais pas merci pour les fans d’Atlanta. Ceux du Heat, vous marrez pas car si l’ambiance est un peu meilleure à South Beach, les résultats ne le sont pas. Jimmy Butler n’est pas à 100% et ça se ressent bien trop sur le niveau global de la troupe.

Lauri Markkanen All-Star à l’Ouest, comme une évidence

Échangé contre Rudy Gobert, peut-être que Lauri Markkanen a pris le seum. En tout cas, il a pris les rênes de la formation du Jazz avec brio et tourne à 24,5 points, 8,3 rebonds et 1,9 passe. Un All-Star en puissance, qui positionne son équipe à la 11e place de l’Ouest, dans le wagon du Play-in tournament. Une surprise de le voir potentiellement à la maison pour jouer le All-Star Game ? Non, pas vraiment.

Tout le monde parle des Raptors à un mois de la trade deadline

Les Raptors pourraient-ils faire exploser leur roster à l’hiver ? Attention, pas trop vite Pépito… mais nombre de rumeurs voient la franchise de Masai Ujiri potentiellement réfléchir en cas d’offre séduisante posée sur la table. Pascal Siakam ? Fred VanVleet ? Gary Trent Jr ? Autant de noms qui n’auraient pas un si grand veto que ça. Toronto s’annonce comme l’endroit où il faudra être au début du mois de février.

Mais aussi…

Demond Bane et Ja Morant, meilleur backcourt au monde.

Luka Doncic va nous claquer un 60-20-10.

Shai Gilgeous-Alexander est le meilleur arrière au monde.

Qui va empêcher Nikola Jokic d’être triple-MVP de suite ?

Les Rockets sont éclatés, non ça tout le monde l’avait dit.

Le fameux jump de Patrick Williams n’a pas eu lieu.

L’avenir de Josh Primo n’est pas sur un parquet NBA.

Les Bucks alternent entre le très sérieux et le trop détente.

L’opportunité idéale s’est présentée pour Killian Hayes.

Zion Williamson va jouer plus de matchs que Brandon Ingram.

Et vous, quelles sont vos surprises de ce début de saison ? Il y en a eu pour tous les goûts en deux mois. On espère désormais que la ligue n’a pas terminé avec ses petits cadeaux, car on ne sait pas vous, mais nous ça nous régale très fort.

Source : ESPN