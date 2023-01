Touché au genou face au Heat dans la nuit de dimanche à lundi, Kevin Durant sera écarté des parquets pendant au moins deux semaines, ce qui pourrait lui faire manquer le match face aux Lakers à la fin du mois… et sa confrontation directe avec LeBron James. Un duel entre les deux monstres sacrés des années 2010, lesquels ne se sont plus frottés la poire depuis fin 2018.

Le temps n’épargne personne. Kevin Durant et LeBron James ne font pas exception à la règle. Pas épargnés par les blessures ces dernières saisons, les deux superstars – qui cumulent 6 titres de champion, autant de MVP des Finales et 5 MVP de régulière – se sont affrontées pour la dernière fois lors du Christmas Day 2018. Comme un symbole de ce qui allait suivre, cette confrontation prenait fin prématurément avec la blessure à l’aine du King pour de longues semaines. LBJ disputait sa première saison à Los Angeles, KD sa dernière à Golden State. Alors dans la même division, les deux monstres devaient s’affronter à quatre reprises en 2018-19. Ils n’auront finalement croisé le fer qu’une fois.

La suite, c’est une rupture du tendon d’Achille pour Durant lors des Finales 2019, suivi d’un déménagement à Brooklyn démarré par une saison 2019-20 blanche. Ce sont également des exercices 2020-21 et 2021-22 tronqués par les blessures pour l’un ET pour l’autre. Si bien que Kevin Durant et LeBron James ne se sont jusqu’alors jamais affrontés sous les couleurs des Nets et des Lakers . Vous voulez connaître la meilleure ? Même au All-Star Game, Keke et BronBron n’ont plus eu l’occasion de se retrouver face-à-face depuis. En 2019, les deux faisaient équipe. Les années suivantes, le Slim Reaper était toujours blessé.

Une anomalie donc, alors que leurs duels font partie des moments mythiques de l’histoire de la Grande Ligue. On pense aux affrontements titanesques que les deux se livrèrent lors des Finales NBA ou à l’occasion des Christmas Days, du temps où Warriors et Cavs se disputaient la bague. Plus loin dans le temps, il y eut également ces batailles homériques entre un Heat qui dominait la Ligue au début de la décennie passée, et un jeune Thunder désireux de mettre à mal l’hégémonie floridienne.

Mais alors, avec KD incertain pour la rencontre entre les deux superteams Nets et les Lakers fin janvier, quand peut-on espérer des retrouvailles ? Et bien, les amis, on a une bonne nouvelle pour vous. Kevin Durant et LeBron James sont aujourd’hui chacun en tête des votes pour le All-Star Game dans leur Conférence. Ce qui signifie que les deux OG seraient capitaines de leur équipe respective, et pourraient à ce titre, pour la première fois depuis plus de quatre ans, se retrouver l’un face à l’autre dans une rencontre NBA, surtout que, pour l’heure, rien n’indique que l’un ou l’autre devrait manquer le match des étoiles. Rendez-vous à Salt Lake City pour un duel de très haute volée ?

Grands messieurs du passé et du présent de la Ligue, LeBron James et Kevin Durant ne se sont plus affrontés depuis plus de quatre ans en NBA. Cela pourrait prendre fin prochainement lors du All-Star Game, mais le temps passe, les deux joueurs vieillissent, et chaque duel entre les deux monstres nous rapproche inexorablement de la fin. Profitons du peu.

Source texte : Land of Basketball