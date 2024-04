L’an dernier, les Lakers n’avaient eu le droit qu’à la boîte de quatre Nuggets avant de filer en vacances. Cette saison, l’objectif est de pousser au moins jusqu’à la boîte de six, voire plus si affinités. Remake des finales de conférence de l’an dernier avec LeBron James, Anthony Davis, Jamal Murray et Nikola Jokic tous en forme sur les parquets ? On autorise à consommer le tout sans modération. Preview du menu Maxi Best of 7 qui débute aujourd’hui.

Pour les pronos de la rédaction c’est par ici !

Confrontations en saison régulière :

24 octobre : Nuggets – Lakers, 119-107

– Lakers, 119-107 8 février :Lakers – Nuggets , 106-114

, 106-114 2 mars : Lakers – Nuggets, 114-124

Pas besoin de décision partagée, le verdict est sans appel. 3-0 pour les champions en titre, un KO net et sans bavure en régulière, d’autant qu’ils n’en sont pas à leur coup d’essai. Denver reste sur un sweep retentissant et une dynamique de 8 victoires consécutives depuis janvier 2023. Le dernier succès californien remonte au mois de décembre 2022, derrière un triple double de… Russell Westbrook en sortie de banc. Autre époque, autre ambiance.

Hormis l’accroc face aux Spurs en fin de saison, qui a coûté aux Nuggets le trône de la Conférence Ouest, leur exercice 2023-24 est d’un très haut niveau. 57 victoires, une énorme dynamique depuis le All-Star Game, et un Jokic toujours niveau MVP. Les Lakers, à l’inverse, ont eu des difficultés à grimper dans le classement et ont dû se défaire des Pélicans au play-in. Ils ont toutefois remporté douze de leurs quinze derniers matchs et sont loin d’être déjà éliminés.

Entre les deux, il y a surtout une belle rivalité et du trashtalking à volonté. Les deux coachs qui s’envoyaient des punchlines, et qu’on parle trop de Los Angeles et pas assez de Denver, et que je reçois et flex ma bague sous tes yeux, et que moi mon papa il a une grosse voiture et pas toi (en gros pour résumer)… Les Lakers et leurs fans ont à cœur de prendre une grosse revanche depuis le sweep, qui était plus accroché que le résultat ne le laisse paraître. Trois des quatre matchs se sont terminés avec moins de 6 points d’écart, et le combat permanent malgré un LeBron fatigué était encourageant pour LA. Bref, ça ne s’aime pas des masses, et ça promet.

Les Lakers peuvent-ils contenir le duo Nikola Jokic – Jamal Murray ?

Nikola Jokic cette saison contre les Los Angeles Lakers, c’est 29 points, 12 rebonds et 9 passes sur des pourcentages soyeux. Son de cloche similaire pendant la série de l’an dernier, avec une réussite encore plus insolente de loin. Anthony Davis est un défenseur monstrueux, mais ne s’est jamais montré capable de ralentir le Serbe. Au-delà du double MVP, qui fera ce qu’il veut de toute façon en bon meilleur joueur du monde, réussir à canaliser Jamal Murray peut être une clé pour LA. Sur les quatre matchs en mai 2023, Murray plantait 32,5 pions de moyenne et avait même posé deux fois 37 au nez et à la barbe des extérieurs adverses.

Si D-Lo a montré de belles choses en attaque cette année, il reste toujours un joueur comparable à un plot de parking ou une porte de supermarché en Playoffs. Le meneur des Angelinos avait même été contraint à rester sur le banc dans les money-time l’an dernier. Le duo de futurs champions avait été une horreur à défendre, mais dans quelle mesure LA dispose-t-ils de plus de solutions ? Aucun extérieur actuel (Austin Reaves, Gabe Vincent, Spencer Dinwiddie) n’est de taille en 1 contre 1 face à J-M. Mais Darvin Ham doit répondre à ce défi, sous peine de le payer au prix fort.

Autre point non négligeable, LeBron et ses 39 ans vont fatiguer petit à petit au fur et à mesure des matchs et des séries potentielles. Au premier tour, il sera encore aussi frais que possible. Si son adresse n’était pas au rendez-vous pendant le play-in, il a montré des gros signes de patron et a été exemplaire défensivement. Disposer du King et d’Anthony Davis en pleine possession de leurs moyens, c’est la garantie d’être en position de gagner des matchs. Les Nuggets, qui ont le même effectif que l’an dernier sans les précieux Bruce Brown et Jeff Green, font toujours figure de favoris. Mais tout est possible.

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE

Game 1 : Nuggets – Lakers, dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 avril à 2h30

Nuggets – Lakers, dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 avril à 2h30 Game 2 : Nuggets – Lakers, dans la nuit du lundi 22 au mardi 23 avril à 4h

Nuggets – Lakers, dans la nuit du lundi 22 au mardi 23 avril à 4h Game 3 : Lakers – Nuggets, dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 avril à 4h

Lakers – Nuggets, dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 avril à 4h Game 4 : Lakers – Nuggets, dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 avril à 2h30

Lakers – Nuggets, dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 avril à 2h30 Game 5* : Nuggets – Lakers, dans la nuit du lundi 29 au mardi 30 avril

Nuggets – Lakers, dans la nuit du lundi 29 au mardi 30 avril Game 6* : Lakers – Nuggets, dans la nuit du jeudi 2 au vendredi 3 mai

Lakers – Nuggets, dans la nuit du jeudi 2 au vendredi 3 mai Game 7* : Nuggets – Lakers, dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 mai

LA PREVIEW EN VIDÉO