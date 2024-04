Rematch de la saison passée, la série entre les Nuggets et les Lakers nous est cette fois-ci offerte dès le premier tour. Depuis les dernières Finales de Conférence ? Les Nuggets sont devenus champions, Nikola Jokic a fait ce qu’il fallait pour décrocher bientôt un troisième MVP, et LeBron James a fêté ses 74 ans et Anthony Davis a beaucoup joué mais s’est un peu abîmé il y a quelques jours. Bis repetita pour Denver cette année face à un adversaire qu’il sait et aime maitriser ?

Giovanni

Si les Nuggets ont terminé deuxièmes à l’Ouest (ils auraient fini premiers avec dix matchs d’avance avec un chouïa d’envie) et les Lakers neuvièmes, ce n’est pas pour rien. Entendez par là que si la bande à LeBron James était un épouvantail lors du play-in, elle sera plutôt épouvantable en Playoffs, on exagère mais on voulait juste jouer avec la langue française. Ce qui s’annonce épouvantable par contre, c’est bien ce que pourraient faire Nikola Jokic et Jamal Murray face à la défense des Lakers. Denver est champion c’est pas pour rien, Denver reste sur huit succès en huit matchs contre L.A. c’est pas pour rien, Anthony Davis n’est pas dans la forme de sa vie c’est un pléonasme, et LeBron James a 74 ans et ne pourra pas enchainer plus de cinq matchs en douze jours en jouant 43 minutes à chaque fois. Pour le reste des joueurs capables de chauffer mais pour la plupart des plots en défense, bref ça ne pardonnera pas. Échauffement tranquille pour les Nuggets qui vont peut-être en laisser deux sur la route, mais en ressenti ce sera quasiment un sweep. Allez, Nuggets 4, Lakers 2.

Nico M

Tiens tiens tiens, comme on se retrouve. Nuggets – Lakers, remake des Finales de Conférence Ouest 2023 et désormais affiche de premier tour. Qu’est-ce qui a changé depuis ? Pas grand-chose faut dire. Nikola Jokic est toujours injouable, les Nuggets sont toujours aussi solides au complet, et les Lakers de LeBron et AD sont encore une fois septièmes de l’Ouest. Les paramètres sont donc plus ou moins les mêmes, et le résultat final le sera aussi. Los Angeles a perdu ses… sept derniers matchs contre Denver. Oui, sept défaites de suite en prenant en compte le sweep de l’an dernier. Et même si leurs confrontations sont souvent serrées, je ne vois pas les Lakers capables de vraiment faire transpirer la bande du Joker. Je leur donne quand même un match, car LeBron a l’air plus en jambes qu’il y a un an, mais cette série ne dépassera pas les cinq manches. Nuggets 4, Lakers 1.

Nico V

Deux équipes qui sont en mission, et qui ont beaucoup de pression. Les Lakers le savent : battre les Nuggets ne sera possible qu’au prix d’une série absolument parfaite. Et par parfaite, cela comprend des matchs perdus, car Denver est un cran au dessus sur le papier, dans chaque secteur de jeu. Reste cette inconnue LeBron James, capable de faire basculer un voir deux matchs de son seul talent. Dans les Rocheuses, la pression est sans doute tout aussi grande : accomplir le back-to-back, et se coltiner les Angelinos au premier tour n’a de fait rien d’un cadeau. J’ose croire à un LeBron possédé, des cols bleus à la hauteur de la confrontation et un Anthony Davis qui contient Nikola Jokic à des statistiques “acceptables”. Nuggets 3, Lakers 4.

Robin

Le sweep de l’année dernière résonne encore. Les Nuggets sont peut-être la pire match-up possible pour les Lakers et je ne vois pas vraiment cela changer cette année. Anthony Davis est la poupée barbie de Nikola Jokic, la back-court angelino le tapis de sol de Jamal Murray, et Michael Porter Jr n’a pas raté un shoot depuis le All-Star Break. Heureusement que Mike Malone est un gentleman parce que sinon Darvin Ham, comme son nom l’indique, serait cuit à l’os. Nuggets 4, Lakers 1.

Céleste

Les Nuggets offrent bien trop de garanties pour sauter dès le premier tour. Dans la bataille des 5 majeurs face aux Lakers, un argument peut être fait pour dire que Denver remporte quatre match-ups sur cinq. Un jeu collectif qui tourne merveilleusement bien, normal, et Nikola Jokic est dans l’effectif. Une défense avec cinq gars concernés et capables, une bonne activité au rebond, et en face d’eux, une équipe des Lakers qui peut compter sur de très bons titulaires, mais ça commence à perdre sérieusement en fiabilité quand on va piocher dans le banc. Les Lakers ont pu gagner de la série de Playoffs à l’expérience l’année passée, oui, mais les Nuggets dès le premier tour sont un adversaire bien trop retors à battre dès le début. Prendre deux matchs serait déjà un bel accomplissement pour Austin Reaves et les autres. Nuggets 4, Lakers 1.

Julien

Les champions en titre débutent avec leurs adversaires des dernières finales de conférence, à qui ils n’avaient pas laissé une miette. Pas sûr qu’ils dérogent à leurs habitudes cette année. Pour aller gratter des miettes, LA va devoir aller au charbon. Jokic est trop fort, KCP et MPJ vont les bombarder, et Jamal Murray aura au moins un match à 40 points. Même avec toute l’envie du monde, trop dur de voir les Lakers prendre plus qu’un match. Demander à LeBron et AD d’enchaîner cinq, six ou sept matchs en jouant 40 minutes à fond les ballons, c’est beaucoup demander. Pour moi ce sera plutôt cinq matchs, avant un aller simple pour les vacances. Nuggets 4, Lakers 1.

Alex T

Encore un Nuggets – Lakers en Playoffs ? Il ne s’agit que de la troisième confrontation en cinq ans après tout. Plus sérieusement, et malgré mon attachement aux Lakers, je vois Denver dominer une fois de plus la série avec Nikola Jokic en mission et Jamal Murray qui fait souffrir la paire Russell – Reaves en défense. L.A. a l’expérience et le talent mais défensivement il leur manque un peu de came pour pouvoir tenir sur la durée, surtout avec Vanderbilt qui continue de squatter l’infirmerie. Je vois une série accrochée et des matchs qui tiennent leur rang mais toujours Denver qui arrache le dernier mot. L.A. évitera néanmoins le sweep cette saison. Nuggets 4, Lakers 1.

Clément

Ce sera donc les Lakers au menu pour le champion en titre, et “LeBron ou pas, m’en bats les c*****es” comme pourrait très bien dire Nikola Jokic. Ce dernier devrait prendre le dessus en attaque malgré AD. Les Angelinos ont de solides arguments à jouer face aux Nuggets, mais Davis semble diminué et les soldats habituels auront peut-être moins de réussite en Playoffs. A contrario, Jamal Murray devrait (encore) se transformer en Prime Iverson en avril puis MPJ et Gordon seront bien dans leur rôles pour faire en sorte que le Joker puisse danser autour du feu en juin après une énième victoire de Petite Tornade sur l’hippodrome de Sombor. Un match tout de même au talent pour LBJ et compagnie, mais une qualification assez tranquille pour Denver. Nuggets 4, Lakers 1

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE

Game 1 : Nuggets – Lakers, dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 avril à 2h30

Game 2 : Nuggets – Lakers, dans la nuit du lundi 22 au mardi 23 avril à 4h

Game 3 : Lakers – Nuggets, dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 avril à 4h

Game 4 : Lakers – Nuggets, dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 avril à 2h30

Game 5* : Nuggets – Lakers, dans la nuit du lundi 29 au mardi 30 avril

Game 6* : Lakers – Nuggets, dans la nuit du jeudi 2 au vendredi 3 mai

Game 7* : Nuggets – Lakers, dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 mai

LA PREVIEW EN VIDÉO