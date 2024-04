Peut-être qu’elle est là, la série sponso Cérébos de ce premier tour des Playoffs. Les Knicks emmenés par un Jalen Brunson calibre MVP ont reçu le cadeau avarié “Sixers” au premier tour. Entre retour semi-convaincant de Joel Embiid, absence de Julius Randle et collectifs bien profonds, en voilà une série excitante !

Pour les pronos de la rédaction c’est par ici !

Confrontations en saison régulière :

5 janvier : 76ers – Knicks , 92-128

, 92-128 22 février : 76ers – Knicks , 96-110

, 96-110 10 mars : Knicks – 76ers , 73-79

, 73-79 12 mars : Knicks – 76ers, 106-79

Les Knicks ont remporté une première victoire très convaincante face aux Sixers avec Joel Embiid. Plus de 35 points d’écart grâce au duo Randle – Brunson, mais pour ce qui est des rencontres suivantes entre les deux équipes, Randle n’était déjà plus présent, et les Sixers avaient démarré leur fameuse période de jachères où ils ont dû se passer de Joel. Trois matchs de rang où les Sixers n’ont pas dépassé la barre des 96 points, dont un back-to-back où ils n’ont même pas scoré 80 pions. Vache ! Le bilan complet, trois victoires et une défaite pour les New-yorkais.

Tiens, zoom sur les performances de Tobias Harris sur ces quatre matchs de saison régulière. La troisième option des Sixers devait plus se responsabiliser en l’absence de son MVP, et on sent que ça lui tenait à cœur de justifier son très gros contrat. 6,3 points, 5,5 rebonds, 2,5 passes de moyenne à 31% aux tirs, 18% de loin et 25% aux lancers. On sait que les Knicks sont une top 5 défense, que Tobias a tendance à galérer aux tirs contre ce genre de défenses, mais là c’est quand même inédit. S’il poursuit cette dynamique en Playoffs, peu de chances que les Sixers s’en relèvent.

Niveau tactique, on a de part et d’autres Josh Hart et Nicolas Batum en soldats à envoyer sur de la mission ici et là. Les Knicks pourront aussi tenter d’envoyer Miles McBride qui a une bonne mobilité latérale pour embêter Tyrese Maxey. On sait que le guard des Sixers est très dangereux en fast break quand l’équipe adverse a envoyé trop de monde au rebond offensif. En plus du dragster, les Sixers ont la longueur de Kelly Oubre Jr. en complément de Batum pour gérer Brunson, qui avait déjà pu galérer sur certaines séquences face à eux. Joel, quant à lui, pourrait passer sa série à défendre en drop coverage si son état physique ne va pas mieux. Du gâchis pour un défenseur complet, et une opportunité pour les Knicks d’abuser de pick and roll haut pour aller l’embêter très souvent.

En fait, cette série dépend beaucoup des Sixers, dont le vrai niveau est encore un beau mystère. Les Knicks savent ce qui pourra leur poser problème dans cette série : l’absence de Julius Randle qui rend leur équipe automatiquement moins forte et surtout beaucoup plus prévisible en attaque. Les retours d’OG Anunoby et Mitchell Robinson feront du bien, c’est évident, mais il y a peu de facteurs X majeurs pour la suite chez les Knicks, qui pourront néanmoins compter sur leur défense à quasi 100%. Les Sixers, eux, ont une arme offensive atomique, pas forcément optimale pour le moment, mais si elle devait l’être et que l’effectif des Sixers abordait une partie de la série avec son meilleur cinq en forme, attention aux dégâts.

Paul Reed a beau trop l’ouvrir et ne pas croire au phénomène dit du “portage d’œil”, dans le fond il a raison : les Knicks auront une série très compliquée si ces Sixers devaient être à fond. On le rappelle, avant la blessure de Joel, Philly était sur les bases d’une saison à 62 victoires. Comme chaque année depuis quelques temps avec les Sixers, le statut de leurs Playoffs dépendra de l’état de santé de leur meilleur joueur.

La santé, enjeu numéro 1 pour les Sixers sur la série ?

Joel Embiid est de retour. C’est un fait. Il a joué six des huit derniers matchs des Sixers, les aidant à atteindre une série canon de neuf victoires de rang. Plutôt bien. Le bilan depuis ce retour de blessure au genou ? Environ 32 minutes de moyenne, ajoutez plus de 29 points, 10 rebonds, 4 passes, 1 contre, 1,3 interception et 4,5 ballons perdus de moyenne. Les pourcentages ? Presque 48% au global et 50% de loin. C’est pas trop trop mal, mais on n’est pas encore au niveau du Joel d’avant blessure qui envoyait 36 points, 11,4 rebonds, 5,8 passes, 1,8 contre, 1,1 interception et 3,6 ballons perdus en plus de 34 minutes par match à 53,9% au tir.

Joel n’a pas encore retrouvé sa meilleure forme physique et ça risque de prendre encore du temps avant que l’affreux Jojo se sente à fond. Surtout, les Knicks auront de vraies fautes d’intérieurs à donner sur ce premier tour. Joel Embiid aura ses coups de sifflets habituels, on le sait, même si les Knicks restent mains en l’air. Même en Playoffs, il a une dizaine de lancers par match. Mais chaque fois qu’ils seront contraints de faire faute, Mitchell Robinson, Isaiah Hartenstein, Precious Achiuwa et Josh Hart vont sûrement lui faire réfléchir à deux fois à l’idée de venir vendre du contact dans la raquette. Les Knicks ne pousseront pas le bouchon jusqu’à être dirty mais ils n’hésiteront pas à chercher à faire un peu mal histoire de donner le ton et d’intimider.

Cette série serait bien plus simple à pronostiquer avec un Joel à fond les manettes… mais les Sixers doivent en plus faire avec une absence supplémentaire, et pas des moindres.

De’Anthony Melton peut être considéré comme le troisième joueur le plus valuable pour les Sixers. Idéal à envoyer en défense sur les guards qui scorent à gros volumes (tiens tiens tiens) et parfait pour obtenir un bon spacing, DM se fondait parfaitement dans le collectif pennsylvanien avant que son dos ne vienne le gêner. La blessure n’a pas été bien gérée, plusieurs retours ont été tentés, aucun n’a pas été probant. De’Anthony Melton est en day to day, mais qu’on ne se fasse pas d’illusions, cela paraît très compliqué de le voir faire un retour sur cette série face aux Knicks, même lors de ces Playoffs. Il n’a pas enchaîné plus de quatre matchs de rang depuis mi-décembre, même si son dos allait mieux, il est peu probable que sa condition physique soit au point pour de longues séquences de Playoffs. Après un énième retour tenté contre Orlando la semaine passée, Melton n’a joué que cinq minutes avant de retourner sur le banc.

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE

Game 1 : Knicks – 76ers, dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 avril à 0h

Knicks – 76ers, dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 avril à 0h Game 2 : Knicks – 76ers, dans la nuit du lundi 22 au mardi 23 avril à 1h30

Knicks – 76ers, dans la nuit du lundi 22 au mardi 23 avril à 1h30 Game 3 : 76ers – Knicks, dans la nuit du jeudi 25 au samedi 26 avril à 1h30

76ers – Knicks, dans la nuit du jeudi 25 au samedi 26 avril à 1h30 Game 4 : 76ers – Knicks, le 28 avril à 19h

76ers – Knicks, le 28 avril à 19h Game 5 : Knicks – 76ers, le mardi 30 avril, horaire à déterminer*

Knicks – 76ers, le mardi 30 avril, horaire à déterminer* Game 6 : 76ers – Knicks, le jeudi 2 mai , horaire à déterminer*

76ers – Knicks, le jeudi 2 mai , horaire à déterminer* Game 7 : Knicks – 76ers, le samedi 4 mai, horaire à déterminer*

LA PREVIEW EN VIDÉO