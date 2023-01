C’est la meilleure nouvelle de ce début de semaine. Ce lundi, pour la réception des Bulls à Boston, Robert Williams III a réintégré le cinq de départ des Celtics. Cela faisait depuis le 17 juin 2022 – date du Game 6 des Finales NBA contre les Warriors – qu’il n’avait plus débuté une rencontre. Siège laissé chaud par les copains. Place enfin récupérée.

Robert Williams III, le gendre idéal, celui qu’on ne reniera jamais.

Le joueur qu’une franchise envie à l’autre, et que l’une ne lâchera jamais à l’autre. Beaucoup trop important. L’un des artisans de l’incroyable parcours des Celtics la saison passée. Candidat évident au trophée de Défenseur de l’année. Mur de briques à missionner sur les meilleurs intérieurs adverses. Puis il y a eu l’intersaison. Le corps qui demande des comptes après une année de surmenage. Et zou, le genou qui gonfle. Et zou, un passage sur le billard à moins d’un mois de la reprise. Chienlit dans le groupe, les Celtics apprennent qu’ils devront composer sans leur poste 4 sur toute la première partie de saison. Chienlit x2, l’annonce tombe en même temps que la mise en retrait d’Ime Udoka. Ouragan sur Boston. Les derniers finalistes sont mis au défi de la continuité.

Trône doré de la NBA, 29 victoires et autant de franchises dans le rétro : les Celtics sont intouchables. Même sans Robert Williams, le groupe de Joe Mazzulla a surclassé la concurrence. Retour tranquille pour le papa ours, sans pression, le 16 décembre au soir pour la réception du Magic. Et là, dynamique bizarre, Boston s’incline une fois contre Orlando, deux fois, puis enchaîne avec un nouveau revers face aux Pacers. Robert Williams est pourtant bien revenu avec “seulement” -6 de plus/minus en cumul des trois défaites. Le trou dans la coque n’est pas de lui. Qu’importe, les Celtics relèveront la tête avec six victoires sur leurs sept prochaines rencontres, jusqu’à la dernière hier soir pour la réception des Bulls. Le Ro’ a regoûté au cinq de départ et produit 6 points à 3/4 au tir, 7 rebonds, 2 assists et 2 blocks en 23 minutes de jeu. Suffisant pour rendre à Jayson Tatum sa nostalgie : « C’était comme si nous revenions à la normale ». Et en même temps, opération du genou ou pas, l’impact est toujours le même. Une petite claquette-dunk d’entrée. Du jeu de coudes, un torse bombé au poste, le smile et 110 kilos d’énergie. Pas loin de ses standards, c’est en tout cas dans le même esprit.

« La présence de Rob est contagieuse. Le simple fait qu’il soit sur le terrain, l’énergie, la vie, les sourires et son caractère font qu’il est contagieux […] Il fait un boulot phénoménal pour vous dire que vous faites du bon travail, que vous devez garder la tête haute. C’est une personne exceptionnelle, donc je suis content pour lui ». – Grant Williams, pour Taylor Snow