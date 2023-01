C’est comme si Larry Bird n’avait jamais existé. T’sais le rédacteur un peu outrancier et biberonné aux highlights de Steph Curry. Non sans déconner, Jayson Tatum est devenu – à seulement 24 ans – le joueur des Celtics avec le plus grand nombre de matchs à 50 points. Et ça c’est dingue.

Époque propre au scoring individuel, peut-être, mais le record est dans le bouquin.

Ce lundi, à l’occasion d’un déplacement victorieux à Charlotte, Jayson Tatum est devenu le joueur des Celtics avec le plus grand nombre de matchs à 50 points. Zou, un cinquième à son compte. Zou, Larry Bird dans le rétro. Zou, la défense des Hornets sacrifiée pour l’histoire. « Eh mais en fait TrashTalk, Larry Bird était surcoté non ? ». Un peu oui. Une carrière à la Kemba Walker, quatre ou cinq saisons de prime, avant de filer à Murcie et de tirer le rideau sur une défaite en demi-finale de Copa del Rey. C’est pour ça que Jayson Tatum est devenu recordman à seulement 24 ans. Vous imaginez s’il avait mis un Hall of Famer dans le rétro ? L’un des meilleurs joueurs qu’ait connu ce sport ? Ç’aurait été dingue.

Et ça l’est. Bien sûr, notre époque met davantage en lumière les individualités. On ne dit pas que c’est mieux ou moins bien : loin de nous l’idée de démarrer un débat aussi obsolète à 22h18. Mais voilà, Donovan Mitchell scorait 71 points il y a encore deux semaines. Donovan Mitchell hein, pas Kevin Durant ou Stephen Curry. Cette saison, 16 joueurs ont déjà claqué un match à 50 points contre “seulement” 14 la saison passée. Or à l’instant T, les franchises n’ont disputé que 43 à 47 matchs. Un peu plus de la moitié. L’envol des performances individuelles est étonnant et difficile à expliquer. Pour l’heure, Jayson Tatum récolte une nouvelle ligne à son palmarès. Tout le reste n’est que distraction (ou vrai débat à creuser, mais on n’a pas le temps car T.J. McConnell prend feu contre Milwaukee).