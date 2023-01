On en parle peu mais lui aussi fait beaucoup de bruit. Ce lundi, Jrue Holiday s’est une nouvelle fois illustré dans le rôle du shérif. Un double-double de scoreur-gestionnaire-vendeur-livreur-facteur-aviateur-etbeaucoupdautresmétiers pour aller chercher la victoire contre Indiana. Tout le boulot du monde sur les épaules d’un seul homme. Et devinez quoi ? C’est parfaitement assumé.

La jolie boxscore maison, c’est par ICI !

Quatre matchs sans Giannis Antetokounmpo, deux victoires pour autant de défaites : à Milwaukee, le minimum syndical a été assuré.

D’autres équipes, en l’absence de leur n°1, se serait plus sérieusement désagrégée. D’autant plus que les Bucks se sont frottés à de gros clients : un déplacement victorieux à Atlanta, double revers à Miami, puis cette dernière victoire pour la réception des Pacers. Toujours pas de Khris Middleton non plus (lui n’a joué que sept matchs cette saison), ce qui laisse à Mike Budenholzer un effectif dépossédé de ses deux premières options offensives. Dans ces conditions, compliqué de ne pas sauter du podium de la Conférence Est. Mais un meneur résiste encore et toujours à la décadence : Jrue Holiday a une nouvelle fois porté les Bucks dans l’Indiana. 35 points à 13/19 au tir dont 5/8 du parking, 11 passes, 4 rebonds, 2 interceptions, “seulement” 2 ballons perdus et le meilleur plus/minus de la rencontre avec +18. Valuable sur tous les plans. Troisième double-double consécutif. Et comme mercredi dernier à Atlanta, leader dans la victoire.

La tentation de crier à la sélection All-Star est grande, mais attention à la culture de l’instant : Jrue Holiday traverse une excellente passe dans une saison plutôt “lambda”. Des pourcentages perfectibles, une défense toujours top, le cœur et l’âme des Bucks « d’en-dessous ». Il n’en demeure pas moins essentiel à la bonne régulière de Milwaukee. Sans lui, aucune garantie de « liens » entre les différents joueurs. Il vient de taper le 8e de l’Est avec l’équipe quasi bis. C’est fort. D’autant qu’on ne sait pas vraiment quand reviendront Khris Middleton et Giannis Antetokounmpo. Cela se compte normalement en jours plus qu’en semaines. Boarf, de toute manière le calendrier des Bucks va s’alléger : “seulement” trois matchs en six jours, le temps de reposer les organismes sur de petits déplacements par-ci par-là. Le match à Cleveland samedi pro sera importantissime.

Si Jrue Holiday maintient le cap (21/6/8 à 47% au tir sur le mois de décembre), la franchise du Wisconsin n’a aucune raison de s’inquiéter. L’absence des deux All-Stars lui permet de prendre ses responsabilités et de se mettre en confiance. Un mal pour un bien, mais faudrait pas trop que ça dure.