On pourrait faire les étonnés. User de superlatifs à foison et propulser l’ailier des Celtics en tête de la course au trophée de MVP. Mais faites rouler un tank dans un champ de blé et le résultat sera forcément dévastateur. Pour Jayson Tatum dans la défense des Hornets, c’est pareil. Pardonnez-nous l’expression hein, mais quelle idée de mer**.

La jolie boxscore maison, c’est par ICI !

Jayson Tatum dans la défense de Charlotte ? Un couteau chaud dans une motte de beurre.

Plus globalement, les Hornets disposent de la 27e défense de NBA, quand Boston se positionne en 2e meilleure attaque. L’analyse de cette rencontre n’était pas bien compliquée à monter. Les stats ne veulent parfois pas dire grand-chose, mais pour le coup, l’équation s’est parfaitement vérifiée. Noir sur blanc. Contraste pas super agréable à observer : Jayson Tatum en était déjà à 20 points à 6/10 au tir à la mi-temps. Trop facile, même pas tombé dans l’euphorie. Lui-même savait l’enjeu de cette rencontre, à savoir battre une équipe qui ne demandait pas forcément à gagner. Pas de grosses vagues chez les Hornets. On a observé sans frémir les percées de LaMelo Ball – trop maladroit en première mi-temps – la propreté d’un Jaden McDaniels bien esseulé, ou encore Terry Rozier courber l’échine devant ses anciens coéquipiers (6/17 au tir pour l’ancien de la maison verte). Beaucoup de crédit pour la défense de Grant Williams sur LaMelo, le retour en force de Robert Williams III, et – forcément – les 51 points à 15/23 au tir de Jayson Tatum.

Troisième meilleur scoring All-Time lors d’un Martin Luther King Day, juste derrière les 61 points de Damian Lillard en 2020, les 52 de Kemba Walker en 2016, et à égalité avec les 51 de Gilbert Arenas en 2007. Ça flingue. Mais voilà, on n’en gardera pas un souvenir dantesque. Pas mal de points de Tatum dans un money time au faux suspense. La 1ère équipe de l’Est contre la dernière. Une sixième victoire de rang pour Boston, une cinquième défaite de suite pour Charlotte. Absolument tout les opposait. S’il avait fallu monter un scénario pour taper le record de Wilt, c’est probablement celui-là que l’on aurait choisi. Et encore. En bon rabat-joie, Jayson Tatum n’a même pas joué sa dernière possession. Balle à 30 secondes du terme : rien à carrer, ça serrait déjà la main des adversaires. Une attitude de lascar qui vit pour les caméras. « Eh vous avez vu ? Je m’en fiche du scoring 😉 ». Pas à nous Jayson, pas à nous.