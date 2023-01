Vous connaissez la petite tradition du lundi soir : la NBA dévoile les meilleurs joueurs de la semaine passée. Alors que le MLK Day est en cours, la Ligue a choisi d’honorer Domantas Sabonis et Jalen Brunson.

“Ce serait une honte si Domantas Sabonis n’est pas All-Star.” Voilà en gros ce qu’a déclaré ce week-end le coach des Kings Mike Brown pour soutenir la candidature de son Lituanien préféré. On verra très bientôt si la belle saison de l’intérieur de Sacramento est récompensée par une sélection pour le match des étoiles, mais en attendant Domas peut déjà savourer son titre de joueur de la semaine. Sabonis vient donc d’être élu par la NBA après la semaine parfaite des Kings, vainqueurs de leurs quatre derniers matchs. Les stats de Sabo sur la période ? 18,5 points, 14,3 rebonds, 10,3 passes à 52% au tir. Oui, parmi les intérieurs européens qui tournent en triple-double, il n’y a pas que Nikola Jokic. Brillant de mille feux à travers sa polyvalence, Domantas Sabonis a notamment lâché une perf en 15-15-15 contre Houston vendredi dernier, une première chez les Kings depuis un certain Oscar Robertson.

Dans la Conférence Est, c’est Jalen Brunson qui rafle la mise. Vous vous souvenez quand certains disaient que les Knicks avaient fait une erreur en mettant 100 millions de dollars sur l’ancien joueur de la Dallas ? Et bah aujourd’hui, Brunson régale le Madison Square Garden et représente l’une des principales raisons – avec Julius Randle – de la belle dynamique new-yorkaise. Trois victoires en quatre matchs sur la semaine, six victoires en sept matchs depuis le début de l’année 2023, tout ça sous l’impulsion d’un Brunson qui reste sur des moyennes exceptionnelles de quasiment 35 points (52% au tir, 50% à 3-points, 97% aux lancers-francs), 6 rebonds et 5 passes depuis lundi dernier.

Parmi les autres nominés, on a à l’Ouest : Harrison Barnes (Kings), Josh Giddey et Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), Nikola Jokic (Nuggets), Damian Lillard (Blazers) et Ja Morant (Grizzlies). Concernant l’Est, Julius Randle (Knicks), Jayson Tatum (Celtics), Gabe Vincent (Heat, aucune blague), Joel Embiid et James Harden (Sixers) auraient aussi pu prétendre à la petite récompense.