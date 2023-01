Nous sommes le 16 janvier 2023, c’est-à-dire à trois jours du NBA Paris Game qui opposera les Chicago Bulls aux Detroit Pistons à l’Accor Arena. Les deux franchises sont arrivées ce lundi à Paname pour progressivement se préparer en vue de la rencontre de jeudi. Bonne nouvelle en prime : DeMar DeRozan devrait jouer après avoir raté les derniers matchs de son équipe.

Killian Hayes et les Pistons sont à Paris

Touchdown in Paris w/ a legend by our side 🤩 pic.twitter.com/aWjfHNnZMC

— Detroit Pistons (@DetroitPistons) January 16, 2023