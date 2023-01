Sur trois victoires consécutives, possédant leur meilleur bilan depuis 2006 (23 victoires – 18 défaites) et actuellement quatrièmes de la Conférence Ouest (!), les Kings sont sur un petit nuage. De’Aaron Fox et Domantas Sabonis sont évidemment les premières raisons de ce succès, et le coach Mike Brown a bien l’intention de tout faire pour les envoyer au prochain All-Star Game.

19 points – 15 rebonds – 16 passes – 2 interceptions – 2 contres pour Sabonis. 24 points – 5 rebonds – 5 passes pour Fox. Et une nouvelle large victoire pour les Kings cette nuit face aux Rockets (139-114).

Si la rencontre entre Sacramento et Houston vendredi était un poil tendue (4 expulsions après une embrouille impliquant Malik Monk, Chimezie Metu, Tari Eason et Garrison Mathews), le duo Domantas – D.Fox a encore une fois illuminé le Golden 1 Center pour offrir une belle soirée à la fanbase des Kings. De quoi solidifier un peu plus leur dossier personnel en vue du prochain All-Star Game à Salt Lake City.

Après la rencontre, l’entraîneur de Sacramento Mike Brown n’a pas hésité à les backer pour tenter de booster leur candidature (via FOX 40).

“Si De’Aaron et Domantas ne sont pas All-Stars, honte au processus de sélection. Car ils le méritent vraiment. […] Et ce n’est pas comme si on était 12e du classement. Je pense qu’il faut vraiment prendre en compte le bilan collectif au moment de voter pour le All-Star Game. Domas et Foxie n’ont pas la reconnaissance qu’ils méritent. C’est honteux. J’espère que ça va changer assez vite au sein de la Ligue.”

Au regard du dernier check point sur les votes des fans pour le All-Star Game, De’Aaron Fox n’est que 10e du classement des guards à l’Ouest, et se retrouve derrière des mecs comme… Austin Reaves, Russell Westbrook ou encore Klay Thompson. Quant à Domantas Sabonis, il n’est même pas dans le Top 10 du frontcourt, contrairement à Kevon Looney, Andrew Wiggins, Draymond Green (ça y va la fanbase des Warriors…) et Kawhi Leonard. On connaît le pouvoir des gros marchés (Los Angeles, San Francisco dans notre cas) sur les petits (Sacramento) quand il s’agit d’envoyer certains joueurs au All-Star Game, mais là on est quand même en plein disrespect.

Lakers’ LeBron James and Nets’ Kevin Durant continue to lead in the NBA’s second fan voting returns for the All-Star Game: pic.twitter.com/naVKXu2xot — Shams Charania (@ShamsCharania) January 12, 2023

Sabonis, qui est devenu le premier joueur de l’histoire des Kings à sortir un 15-15-15 depuis un certain Oscar Robertson, réalise une saison magnifique de polyvalence (19 points, 12 rebonds, 7 passes de moyenne à 60% au tir dont 39% à 3-points) pour permettre au collectif des Kings de tourner à plein régime. Le Renard, véritable dynamiteur de l’équipe, réalise peut-être sa meilleure saison en carrière avec 24 points et 6 passes de moyenne à plus de 50% au tir, tout ça en étant l’un des joueurs les plus clutch de la Ligue cette année. Un one-two punch redoutable qui permet aujourd’hui aux Kings de rêver de ce retour tant attendu en Playoffs.

👑 1st in the Pacific

👑 Highest scoring team in the NBA

👑 𝗙𝗶𝗿𝘀𝘁 𝘁𝗶𝗺𝗲 𝟱 𝗴𝗮𝗺𝗲𝘀 𝗼𝘃𝗲𝗿 .𝟱𝟬𝟬 𝘀𝗶𝗻𝗰𝗲 𝗔𝗽𝗿𝗶𝗹 𝟮𝟬𝟬𝟲 🗣LIGHT THE BEAM! 🟣🔦 pic.twitter.com/yYbxMmRows — Sacramento Kings (@SacramentoKings) January 14, 2023

Cela fait depuis 2006 que la fanbase de Sacramento attend une équipe comme celle qu’on voit aujourd’hui. Mais cela fait aussi depuis 2017 et DeMarcus Cousins que les Kings attendent un All-Star. Grâce à Fox et Domas, cette année pourrait donc bien être la bonne.

On dirait même plus, cette année doit être la bonne.

Quand on jette un œil à la concurrence pour le All-Star Game à l’Ouest, on ne voit pas pourquoi De’Aaron Fox et Domantas Sabonis ne pourraient pas se retrouver tous les deux au match des étoiles de Salt Lake City en février prochain. Ils devront néanmoins compter sur le vote des médias (25% des votes pour les titulaires), des joueurs (25% aussi) et des coachs (qui choisissent les remplaçants) pour espérer participer à la fête, vu qu’ils sont boudés par les fans…

Source texte : FOX40