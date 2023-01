C’est l’heure de causer étoiles ! Pour le premier retour de votes pour le All-Star Game la semaine dernière, LeBron James et Kevin Durant dominaient les débats pour les postes de capitaines d’équipe, alors que la lutte était serrée pour les postes de titulaires, notamment dans le frontcourt à l’Est. Qu’en est-il aujourd’hui ? Allez, on regarde tout ça ensemble !

Petit flashback : la semaine dernière, nous vous parlions de LeBron James et Kevin Durant en tête des votes, et de gros duels notamment sur les frontcourts entre Joel Embiid et Jayson Tatum à l’Est, Anthony Davis et Zion Williamson à l’Ouest. Annoncée sur Twitter en grande pompe par Shams Charania, le second retour de votes apporte quelques évolutions.

Lakers’ LeBron James and Nets’ Kevin Durant continue to lead in the NBA’s second fan voting returns for the All-Star Game: pic.twitter.com/naVKXu2xot — Shams Charania (@ShamsCharania) January 12, 2023

Les choses à retenir :

Giannis fond sur Kevin Durant ! L’ailier star des Nets voit ses plus de 120 000 votes d’avance se transformer en environ 40 000. Le poste de capitaine à l’Est n’est clairement pas joué, mais l’absence de KD n’aidera pas ce dernier à se refaire la malle au classement. LeBron James est lui toujours en tête et fonce vers le cap des cinq millions de votes.

Exit Jojo, c’est désormais Jayson qui est dans le cinq de départ virtuel du prochain All-Star Game ! La remarquable semaine des Celtics couplée aux grosses performances du Jay’ l’ont sans doute aidé à combler son retard et à créer une avance de 40 000 votes. La lutte sera extrêmement rude entre les deux zozos, on va se régaler de chaque update comme d’une bonne plâtrée de pâtes bolognaise maison. Chez les guards, Kyrie Irving et Donovan Mitchell sont encore largement devant le reste de la concu, les écarts oscillant un peu mais restant globalement stables. À noter la ténacité des fans de Derrick Rose, c’est beau.

À l’Ouest, Anthony Davis résiste toujours à Zion Williamson mais l’avance du pivot blessé des Lakers fond : de près de 140 000 votes, elle passe à seulement 44 000. Toto ferait bien de revenir au jeu pour montrer qu’il mérite son rôle de starter, d’autant plus que Zion est blessé pour plusieurs semaines. Comme à l’Est, le classement des extérieurs n’a pas bougé : Stephen Curry et Luka Doncic peuvent dormir pépouze, ils comptent plus de deux millions de votes d’avance sur Ja Morant, bon troisième. Les écarts sont tels qu’hormis un bon gros bug informatique, rien ne semble pouvoir empêcher Steph et Lulu d’être en tenue à Salt-Lake City en février prochain.

À l’heure actuelle, les starting lineups de chaque conférence donneraient :

Stephen Curry – Luka Doncic – LeBron James – Nikola Jokic – Anthony Davis

Kyrie Irving – Donovan Mitchell – Kevin Durant – Giannis Antetokounmpo – Jayson Tatum

Que c’est serré chez les frontcourts ! Qui sera titulaire, qui devra passer par le vote des joueurs ? Les questions restent entières. Et de votre côté, la balance penche plus pour Jay ou Jojo ? Et à l’Ouest, c’est plus Toto ou Zion ?

Source : Shams Charania