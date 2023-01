C’est la bonne nouvelle du soir si vous êtes fans des Wizards : la franchise vient d’annoncer que Bradley Beal était disposée à reprendre toutes ses activités liées au basket. Son timing de retour sur un parquet NBA pour un match officiel sera cependant lié à sa progression les prochains jours.

Après des douleurs au tendon qui l’ont écarté à trois reprises des terrains cette saison, Bradley Beal en a t-il fini pour de bon ? Aucune prédiction de bas étage ne sera faite ici, mais les Wizards viennent néanmoins d’annoncer que leur joueur star allait pouvoir reprendre toutes ses “activités basket”. Les activités en question sont les entraînements collectifs, et globalement toute la préparation classique des effectifs NBA. Blessé face aux Bucks le 4 janvier, des nouvelles devaient tomber cette semaine.

Injury update: Bradley Beal has been cleared to resume full basketball activities after undergoing a re-evaluation of his low-grade left hamstring strain. His return to play will be based on his progression. pic.twitter.com/JbfPklSyCy

— Washington Wizards (@WashWizards) January 12, 2023