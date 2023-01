Dans sa dernière année de contrat, Nikola Vucevic est destiné à devenir agent libre sans restriction cet été. Alors que l’idée d’un retour à Orlando fait surface, le pivot a indiqué qu’il serait chaud de revenir en Floride un jour. Alors, cela est-il réellement possible ? On fait le point.

Dans une saison pour l’instant assez compliquée à Chicago, une 10e place à l’Est avec un bilan de 19 victoires – 23 défaites, un dossier arrive sur la table : celui de Nikola Vucevic. Agent libre cet été, le natif de Morges (Suisse) n’a toujours pas reçu d’offre de prolongation. Arturas Karnisovas ne sait pas vraiment quoi faire de son pivot et les rumeurs vont bon train. De passage dans le podcast “The Sixth Man Show“, Vooch lui, a déclaré qu’il kifferait bien revenir un jour au Magic.

“Bien sûr, oui. C’est quelque chose que j’aimerais faire. Nous verrons quand cela sera possible, si c’est réaliste et comment tout cela se passe. Mais s’il y a quelque chose à faire, c’est au moins de passer une dernière année à Orlando. Je pense que c’est normal que cela arrive. Donc, nous verrons.”

Il est vrai que Vucevic a énormément d’attaches à Orlando et qu’un lien fort s’est tissé entre le joueur et sa franchise de presque toujours. Vucci Mane a joué neuf saisons en Floride et s’est affirmé comme un pivot solide au sein de la Conférence Est. Pendant son temps à Orlando, l’international monténégrin tournait en moyenne à 17,6 points, 10,8 rebonds et 2,8 passes décisives. Deux fois All-Star sous la tunique du Magic en 2019 en 2021, Nik est aussi parvenu à mener la franchise de Mickey jusqu’en Playoffs en 2018-19 (élimination au premier tour face aux Raptors, 4-1). Oui, Vucevic peut donc être considéré comme un grand nom de l’histoire récente de la franchise et garde évidemment une partie de son cœur du côté de Disney.

Aujourd’hui, Vooch est potentiellement à un tournant de sa carrière.

Celui qui a rejoint l’Illinois en 2021 a vu ses stats chuter et son rôle changer par rapport à Orlando. 16,9 points, 10,9 rebonds et 3 passes de moyenne, c’est pas dégueu, mais c’est loin de ses standards floridiens. Alors oui, être troisième option derrière DeMar DeRozan et Zach LaVine ne l’aide pas, surtout qu’il joue différemment qu’au Magic et qu’il a du mal à s’adapter au système de Billy Donovan. Moins le ballon en main, un peu moins de mouvements et on attend à l’intérieur en posant parfois des écrans, Vooch a également perdu la main à longue distance. Lui qui shootait à 40% du parking lors de son arrivée chez les Taureaux a vu ses pourcentages (35%) et son nombre de tirs baisser (13 tirs cette saison, contre 18 il y a deux ans). Les performances récentes de Chicago (3 victoires en 5 matchs) ont néanmoins ralenti les spéculations selon lesquelles le front office serait désireux de faire exploser le roster à la dealine le mois prochain, et y compris de se séparer de Nikola Vucevic et de son contrat expirant.

Alors, est-il réellement possible de voir Vucevic revenir à Orlando à l’avenir ?

Pourquoi pas, mais pas sûr que Vooch s’inscrive dans le projet actuel du Magic, qui a décidé de jouer la carte de la jeunesse et qui possède un frontcourt hyper prometteur. De plus, il faudrait voir comment cette association pourrait se matérialiser sur le plan financier et au niveau du rôle de Vooch. Mais en même temps, ce serait tellement kiffant de revoir Niko avec le maillot bleu et blanc, en train d’entourer Paolo Banchero, Bol Bol, Franz Wagner et compagnie, non ?

Source texte : podcast The Six Month Show, Yahoo Sports