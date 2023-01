L’année 2023 n’y aura pas changé grand chose. Pour la cinquième fois de l’exercice en cours, Bradley Beal, qui a déjà manqué quinze rencontres cette saison, s’en va faire un tour à l’infirmerie. En cause une nouvelle fois, les ischios-jambiers. Rendez-vous dans une semaine pour être réévalué.

“Bah alooooors mon Bealou, qu’est ce qu’il t’arrive encore ?”. Eh non, chers lecteurs, ceci n’est pas une info d’il y a quelques semaines qui se retrouve publiée à nouveau sur votre site préféré par on ne sait quelle mauvaise manip informatique, c’est bien une nouvelle toute fraîche, officialisée par la franchise des Wizards hier, jeudi 5 janvier 2023. Certes on vous l’accorde, les mots “Bradley Beal”, “infirmerie”, “ischio-jambiers” et “réévalué dans une semaine” dans la même phrase, ça pouvait déjà laisser une petite impression de déjà vu cette saison.

Bradley Beal was diagnosed with a low-grade left hamstring strain after undergoing an MRI. Beal will be out for the team’s next three games and will be re-evaluated in one week. 📰: https://t.co/nmqIvOVwAB pic.twitter.com/K2ZWlWZrcU — Washington Wizards (@WashWizards) January 5, 2023

Toujours est-il que l’homme au contrat de 251 millions de dollars va devoir une nouvelle fois s’absenter et obliger Kristaps Porzingis et Kyle Kuzma à step up encore un peu plus en l’absence de leur franchise player lieutenant. Car l’homonyme d’un célèbre toutou orange de la BD belge, s’il reste certes loin cette saison de ses plus hauts standards, à commencer par ses deux exercices à plus de 30 points par match entre 2019 et 2021, n’en demeure pas moins un scoreur de haut niveau. Qui apporte toujours les 23 points qui vont bien même quand il est moins en forme.

Les joueurs de Wes Unseld Jr. devront se passer de leur arrière pendant aux moins trois matchs. Au programme, un Thunder qui a toujours le fessier entre deux chaises niveau classement, des Pelicans sans Zion et peut-être encore sans Ingram… et des Bulls qui se chauffent à jouer uniquement quand l’adversaire est un contender de l’Est. Un moindre mal pour tenir le choc en attendant d’être à nouveau au complet.

Un nouveau venu à l’infirmerie des Wizards et pas des moindres. Dommage, car pour une franchise qui n’est pas si loin que ça du play-in, peut-être qu’un peu de continuité est tout ce qu’il manque pour viser quelque chose en avril.

Source texte : Washington Wizards