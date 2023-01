Tiens, est-ce qu’on ne serait pas en train d’assister à une petite révolution en NBA ? Une petite révolution de type… Team USA vs Team World ? Allez, on se pose, et on s’explique.

120 joueurs internationaux cette saison en NBA, des joueurs qui viennent de 40 pays différents. Chacune des 30 franchises de la Grande Ligue possède aujourd’hui son ou ses internationaux. Plus fort encore, depuis quelques saisons, quelques zinzins de l’espace ont commencé à s’imposer comme… les patrons de la Ligue. Giannis Antetokounmpo est double-MVP, DPOY et MVP des Finales, Nikola Jokic est double-MVP, Rudy Gobert est triple-DPOY, Joel Embiid est le meilleur scoreur de la Ligue et quelques jeunes (Shai Gilgeous-Alexander et, surtout, Luka Doncic) ne passent plus une semaine sans en coller 40 deux ou trois fois.

Les Américains ? Un talent infini évidemment, plus de profondeur peut-être, mais aujourd’hui à la question de savoir d’où viennent les quatre ou cinq meilleurs basketteurs de la planète… la carte des États-Unis ne suffit plus. Intéressant donc d’en parler un peu autour d’un café, de faire ce petit état des lieux de la NBA en 2023, en attendant un certain VW à partir de la saison prochaine…