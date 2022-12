Les Washington Wizards l’ont annoncé cette nuit sur leurs réseaux sociaux : Bradley Beal, touché aux ischio-jambiers face aux Lakers dimanche soir, va manquer les trois prochaines rencontres de son équipe, avant d’être réévalué dans une semaine. Sachant que Washington a perdu quatre de ses cinq derniers matchs avec Bealou, pas sûr que ça change grand-chose.

Lors de la rentrée 2022 de l’École des Wizards de Poudlard, c’est peu dire que l’attrapeur vedette de l’équipe de Quidditch, Harry Bradley Beal Potter, était particulièrement attendu après un exercice 2021-2022 où il n’aura attrapé qu’à 23 reprises le Vif d’Or (23 comme sa moyenne de points), contre plus de 30 fois la saison précédente, et n’aura que trop peu su mener son équipe à la victoire. D’autant plus attendu que, cet été son coffre à Gringotts a été garni de plusieurs dizaines de millions de Gallions supplémentaires (250 millions en monnaie moldue des USA). Malheureusement pour lui et les Wiz, celui qu’on surnomme également Bealou va devoir retourner à l’infirmerie de Poudlard, comme lors de la deuxième partie de saison dernière.

Bradley Beal was diagnosed with a right hamstring strain after undergoing an MRI examination today. The injury occurred in the first quarter of last night’s game vs. the Los Angeles Lakers. Beal will be out for the team’s next three games and will be re-evaluated in one week. pic.twitter.com/KF8lwIekTK — Washington Wizards (@WashWizards) December 6, 2022

Le moins que l’on puisse dire jusqu’à présent, c’est que, au grand dam de ses supérieurs Albus Tommy Sheppard Dumbledore et Minerva Wes Unseld Jr. McGonagall, Potter a du mal à live up to the expectations. La star de sa team est déjà tombée plusieurs fois de son balai, ce qui lui a valu de rater six rencontres depuis la reprise. Même George Kristaps Porzingis Weasley, pourtant habitué de l’infirmerie de Mme. Pomfresh ces dernières saisons, a joué plus de matchs que son attrapeur. Et même quand il est sur pied, Bradley Potter n’est pas aussi performant qu’il ne l’était dans un passé pas si lointain.

C’est bien dommage car sur le papier, cette équipe des Wizards présente un effectif pas inintéressant, avec la présence notamment de trois des frères Weasley pour accompagner l’élève Potter : les jumeaux Fred Kyle Kuzma et George Kristaps Porzingis aux postes de batteurs, ainsi que le cadet Ron Deni Avdija au poste de gardien. Pas de quoi se battre pour la bague, mais pourquoi pas envisager les Playoffs ? Si Fred Kyle Kuzma et Kristaps Weasley réalisent un vrai step-up par rapport à la saison précédente et que le gardien Ron Deni Avdija Weasley, malgré son inexpérience, se bat et fait de son mieux, toujours est-il que cette équipe compte beaucoup sur son talentueux attrapeur pour espérer aller loin.

Absent pour au moins trois matchs, Harry Bradley Beal Potter devrait manquer les confrontations face aux Bulls d’Ilvermorny, aux Pacers de Beauxbâtons et aux Durmstrang Clippers. En son absence, le jeune Colin Monte Morris Creevey devrait certainement obtenir plus de responsabilités.

