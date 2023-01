Six rencontres au programme de ce soir, mais pas des moindres, avec notamment un très beau Nets – Celtics à 1h30. Installez-vous, on vous présente la soirée à suivre.

# LE PROGRAMME

1h : Sixers – Thunder

: Sixers – Thunder 1h30 : Nets – Celtics

: Nets – Celtics 1h30 : Heat – Bucks

: Heat – Bucks 1h30 : Raptors – Hornets

: Raptors – Hornets 4h : Lakers – Mavericks

: Lakers – Mavericks 4h : Blazers – Cavaliers

# À NE PAS MANQUER

Mesdames et messieurs, accrochez-vous bien car ça risque d’envoyer du bois. Oui oui, on parle bien du Nets – Celtics qui s’annonce très prometteur. Les deux meilleures équipes de la Conférence Est, et peut-être même de toute la Ligue (pour ça, on vous laisse débattre entre vous), s’affrontent au Barclays Center à 1h30. Une rencontre incandescente, comme les deux stars des Celtics, Jaylen Brown et Jayson Tatum. L’un sort d’une perf monstrueuse à 41 points et 12 rebonds face aux Pels, l’autre est sur une saison calibre MVP. Si JB est listé comme questionnable pour ce match à cause d’un bobo à l’adducteur et qu’Al Horford a eu droit à un RTT pour ce soir, les lutins verts sont peut-être ce qu’il se fait de mieux au niveau collectif et seront donc quoi qu’il arrive redoutables, même en back-to-back.

Mais en face, un individu voudra forcément briller contre son ancienne franchise : Kyrie Irving. Uncle Drew a les clés du camion depuis la blessure de Kevin Durant et doit driver son équipe dans la bonne direction. Sans leur meilleur joueur, les Nets doivent élever le niveau collectivement, ce qu’ils ont su faire en fin de match face au Heat (victoire 102-101). Désormais, le groupe de Jacque Vaughn se sait attendu.

Donc ce soir c’est réveil, café et tous devant nos écrans à 1h30 !

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Bucks vs Heat, c’est l’autre grosse affiche entre mastodontes de la Conférence Est. Malheureusement il y aura beaucoup d’absents : Giannis notamment côté Milwaukee, en plus de Khris Middleton, Grayson Allen et Joe Ingles. Idem à Miami (Lowry, Herro, Martin, Robinson) mais le Heat pourra compter sur le retour probable de Bam Adebayo. De plus, Jimmy Butler sera là également, tandis que les Daims compteront sur leurs gars sûrs : Jrue Holiday et Brook Lopez.

Toronto pour la confirmation ? Les Raptors restent sur deux wins de suite, dont la dernière en date face aux Hornets. Justement, les Dinos affrontent de nouveau les Frelons, (très) mal en point cette saison. L’occasion pour les Canadiens de continuer dans cette direction.

Tonton LeBron va montrer les muscles face à Luka. Les Lakers sont en pleine remontée mais restent sur un revers face aux Nuggets. Ils auront à cœur de se relancer à la maison.

Quel visage pour Dallas ? Les Mavs, eux, n’ont pas rassuré avec ces deux défaites bien moches contre le Thunder et les Clippers. Le supporting cast (s’il y en a un) doit faire bien mieux derrière Doncic. Ils ne pourront pas toujours compter sur l’extraterrestre slovène.

Attention Portland, ça sent le roussi. Quatre défaites de suite pour des Blazers qui pointent à la onzième place à l’Ouest, et qui doivent reprendre confiance. C’est pas beau dans le jeu, c’est pas bien dans les résultats, mais ce groupe est capable de mieux. Allez Damian, règle ta montre parce que ça va plus.

Encore un carton en vue pour Spida ? Les Cavs veulent assurer à domicile. Une défaite sur le fil pour le retour de Donovan Mitchell à Salt Lake City, mais rien de très grave pour Cleveland qui peut se relancer dès ce soir.

Il y a des soirs comme ça, où on peut en voir de toutes les couleurs. Des chocs en tête de conférence, des énormes duels entre joueurs, bref du beau basket as usual. Une belle soirée en perspective.