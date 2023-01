Les Blazers en chute libre : 4 défaites de suite, 8 en 10 matchs, que se passe-t-il ?

Toutes les grandes équipes ont un point de départ et une fin. Certaines ont la longévité facile, comme les Galactiques de Beckham, Figo, Zizou et R9. Le Barca 2009 de Samuel Eto’o et la Pulga. D’autres misent davantage sur l’intensité du moment : Chelsea 2012, cœur et âme, Didier Drogba et Frank Lampard. Ou encore les Blazers de novembre 2022. Quelle époque ce fut.

11 novembre 2022. Les Blazers sont en 9-3, Jerami Grant joue à un niveau All-Star, scènes de liesse dans l’Oregon. Personne n’attendait Portland en haut de tableau.

18 décembre 2022. les Blazers sont en 17-13, l’étau s’est resserré mais rien d’inquiétant. C’est toujours joga bonito. Anfernee Simons est adorable. Vive le vent d’hiver, il va si bien à la troupe de Chauncey Billups.

11 janvier 2023. Les Blazers sont en 19-21, le Magic vient d’avoir leur peau. Sauve qui peut. Dame et les enfants d’abord. Des trous dans la coque. Nassir Little et Justise Winslow ont la gastro. L’infirmière appelle à l’aide.

Huit défaites en dix matchs, quatre à la suite, deux victoires « minimum syndical » contre Detroit et Charlotte : ces Blazers n’ont plus rien de surprenant. La dernière fois que Portland a encaissé moins de 101 points remonte au 18 décembre. Les absences de Nassir Little et Justise Winslow pénalisent le secteur extérieur. C’est plus permissif. On ferme moins la porte à l’envahisseur. Damian Lillard ? 34 points cette nuit mais 7 ballons perdus. Toujours pas décisif. Bon par contre un sacré poster sur Cole Anthony à glisser dans le dossier « highlights de toute une carrière ». C’est déjà ça de pris. Dommage que cela ne fasse pas grimper Portland au classement.

Les trois derniers matchs de Jerami Grant ? 18/45 au tir, 1/17 à 3-points, -20 de plus/minus, bref la panoplie aux antipodes de la vibe All-Star. Il fait partie des garçons qui doivent se ressaisir si les Blazers – 11e de la Conférence Ouest – veulent accrocher une place au Play-in. C’est même déjà un peu chaud. Mis à part le Jazz, on ne voit aucune équipe du Top 10 à même de lâcher sa place au profit de Portland. Les Wolves ? Effectif trop compétitif, il suffit que la mayonnaise prenne pour les voir filer en profondeur. Sacramento ? Déjà 5e de l’Ouest, ça tourne bien cette saison, Dom Sabonis et De’Aaron Fox méritent l’étoile : difficile de miser sur leur lâcher-prise.

Le plus inquiétant ?

Le calendrier de Portland est terrifiant : réception des Cavaliers puis des Mavericks (x2), déplacement à Denver puis réception des Sixers. Cinq prochaines rencontres totalement hors de portée des Blazers. Peut-être en prendront-ils une, deux GRAND MAX, mais difficile de les voir tomber ce qu’il se fait de mieux en NBA. De surcroît leur calendrier de deuxième partie de saison est le 8e plus compliqué de NBA, d’après le site Tankathon. Un peu de positif ? Euh… bah Portland est l’équipe qui a disputé le plus de matchs à l’extérieur avec 24 déplacements contre 16 réceptions. Le bilan de 19 victoires pour 21 défaites n’est alors pas si honteux que ça. Du moins, on le comprend un peu mieux. Il est juste dommageable d’avoir perdu la bonne dynamique de début d’exercice. Encore un peu de négatif ? Les Blazers ont le pire banc de NBA avec seulement 24,2 points par match. Cela donne lieu à des situations un peu cocasses : 3 points de Shaedon Sharpe à Toronto, seul scoreur en sortie de banc, ou encore Anfernee Simons qui joue 126 minutes sur ses trois derniers matchs. Trade deadline dans un peu moins d’un mois. Alec Burks est dispo du côté de Detroit. Y’a du boulot – et quand même des perspectives d’avenir – dans l’Oregon.

Dernière possession à l’image de la saison en cours. Excès de maladresse. Formation d’un bordel sans précédent. Difficile d’espérer les Playoffs quand on se fait griller à domicile par le 13e de l’Est. Bien sûr il y a le facteur blessures. Les matchs joués à l’extérieur. Tout n’est pas à jeter mais il faut une réaction.