La NBA Trade Deadline, c’est dans un mois. Alors forcément, les rumeurs se multiplient concernant les potentiels transferts. On a fait le point dans l’émission Allez, Café hier. Séance replay.

That time of the year ! En NBA, le mois de janvier est celui des rumeurs. C’est le mois où les bruits de couloir sont de plus en plus nombreux et où les dirigeants des franchises s’activent étant donné que la date limite des transferts approche à grands pas. C’est une nouvelle fois le cas en 2023, avec plusieurs noms à surveiller : John Collins, Terrence Ross, Kelly Oubre Jr., Cam Reddish, Jae Crowder, Eric Gordon… autant de dossiers qui pourraient animer la semaine de la trade deadline début février. Des dossiers sur lesquels on a décidé de revenir plus en détail histoire de vous donner le maximum d’infos sur les récentes tendances. Thème par thème, franchise par franchise, ça nous a pris 70 minutes au total pour faire le point mais ça valait le coup.

Alors pour ceux qui étaient absents hier soir, c’est le moment ou jamais de se rattraper.