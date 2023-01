Vainqueur au bout du suspense face au Thunder, le Heat en a également profité pour marquer l’histoire de la Ligue. En inscrivant 40 lancers sans en rater un seul, Miami s’offre un nouveau record NBA !

Voilà un match qui était pourtant anodin sur le papier. Le Heat privé de quasiment tous ses joueurs face aux jeunes d’OKC portés par Shai Gilgeous-Alexander. Pas vraiment de quoi en parler en long et en large. Et pourtant, il sera dit que ce 11 janvier 2023 restera dans les annales de la NBA. La troupe de South Beach a en effet réalisé un petit exploit qui fera date. Ils ont réussi 40 lancers-francs sans en manquer un seul ! C’est tout simplement un nouveau record NBA et si on en croit StatMuse, Miami fait mieux que la version 1982-1983 du Jazz, qui n’avait pu faire mieux que 39. Les Celtics de 1990 complètent le podium avec 35 tentatives à la suite.

Déjà atteindre les 40 lancers c’est assez fort (aucune équipe cette nuit n’en a tiré autant) mais surtout réussir un sans-faute c’est assez incroyable. Pas un seul garçon qui a les mains qui tremblent, et on pense en particulier à Jimmy Butler, auteur d’un parfait 23/23 sur la ligne dont cet ultime lancer qui permet d’offrir la victoire à Miami au bout du suspense. Il fallait des nerfs d’acier pour aller le mettre celui-ci, surtout quand on voit d’où le Heat revient.

Jimmy Butler with the and-one game-winner for the Heat win in the throwback uniforms 🔥

Butler finishes with 35 points and Miami hit 40 free throws without a miss, an NBA record.

🎥 @NBA | @MiamiHEAT pic.twitter.com/gkrwgQ43kM

— The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) January 11, 2023