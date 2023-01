Jimmy Butler donne la leçon à OKC : 35 points, 23/23 aux lancers et le panier de la victoire !

Privé de Bam Adebayo, Tyler Herro mais aussi Kyle Lowry, le Heat l’emporte au finish face au Thunder grâce à un Jimmy Butler clutchissime (35 points), auteur du panier de la gagne.

Pour la feuille de stats de cette rencontre, il suffit de demander.

En voyant la compo de départ de Miami, les fans de South Beach ont dû se dire qu’ils allaient passer une soirée difficile. On récapitule : à part Jimmy Butler, aucun titulaire habituel n’était présent ! Pire, Erik Spoelstra n’avait que huit joueurs actifs sur la feuille. Et encore Miami a fini à sept après le pétage de plomb de Dewayne Dedmon en première mi-temps. Un sacré challenge donc mais pas de quoi faire flipper pour autant un personnage comme Jimmy Butler. Son équipe avait grand besoin de lui et c’est dans ces moments-là que le patron de South Beach aime se montrer. Agressif, malin, impliqué comme toujours des deux côtés du terrain, l’ailier a encore été au four et au moulin pour la bande au ballon enflammé.

Jimmy Butler ce soir : 35 points

23/23 aux lancers francs

7 rebonds

4 passes

4 interceptions

3 contres Monstre. N’a rien lâché. Clutch. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 11, 2023

Malgré une adresse pas folichonne (6/17), le All-Star a su se rattraper en allant chercher ses points sur la ligne des lancers. Auteur d’un parfait 23/23 sur la ligne, Jimmy Buckets a non seulement participé au nouveau record NBA du Heat (40/40 sur la ligne, du jamais vu) mais il a aussi sauvé les fesses de son équipe. Alors que le Thunder se dirigeait vers la victoire, la fin de match allait nous offrir un sacré thriller.

OKC menait de deux points à 20 secondes de la fin avec deux lancers à venir pour Kenrich Williams. De quoi potentiellement finir le boulot mais l’ailier raté les deux ! Oh la Cedi Osman ! Sur la contre-attaque, Jimmy Butler allait sanctionner la jeune équipe d’OKC avec un gros and one. Comme un symbole, c’est en convertissant ce dernier lancer que Miami bat le record all-time. La propreté du Heat dans ce domaine aura fait la différence (le Thunder n’a mis que 14 que de ses 21 tentatives…)

Ne laissez pas à Jimmy Butler la possibilité de vous assassiner, sinon il le fera.pic.twitter.com/2dc18zRb03 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 11, 2023

Miami était au pied du mur et Jimmy Butler a remis sa cape de héros pour sauver South Beach. Quand il joue à ce niveau, c’est toujours plus facile pour le Heat.