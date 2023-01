Joel Embiid soigne son retour : 36 points, 11 rebonds en… 24 minutes face aux Pistons

De retour de blessure, Joel Embiid n’a pas traîné pour envoyer du lourd et ce sont les malheureux Pistons qui ont pris cher (147-116). Retour sur le dernier carnage en date du candidat MVP des Sixers.

Après trois matchs sur la touche pour cause de bobo, Joel Embiid avait visiblement à cœur de soigner son comeback cette nuit dans la Cité de l’amour fraternel. Le punching ball était idéal en face : des Pistons au fond du trou et déplumés de plusieurs joueurs. Ni une ni deux, Jojo a donc fait ce qu’il fait de mieux : régner sur la raquette des deux côtés du terrain et faire faire des cauchemars aux intérieurs adverses.

Là, en l’occurrence, c’est Nerlens Noel qui a passé un mauvais moment. Detroit étant sous-équipé, la rencontre n’a pas vraiment fait dans le suspense mais Embiid a quand même eu le temps de noircir la feuille comme il faut : 36 points, 11 rebonds à 12/20 au tir et un parfait 11/11 sur la ligne, le tout en… 24 minutes. Plutôt pressé le bonhomme ! De quoi impressionner une fois de plus tous les observateurs NBA, même les plus glorieux.

I’m so happy to see MVP candidate Joel Embiid returned tonight scoring 36 points and 11 rebounds in the Sixers victory over the Pistons. — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) January 11, 2023

Une nouvelle performance de MVP donc pour un garçon qui sera évidemment dans la conversation au moment de mettre l’enveloppe dans l’urne d’ici quelques mois (avec Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Jayson Tatum notamment). À ses côtés, James Harden claque un gros triple-double (16 points, 15 passes, 12 rebonds) en 26 minutes.

Petit point notable de cette soirée à Philadelphie, le fait que les Sixers sont enfin au complet ! Pour la première fois depuis le 29 octobre et un match contre Chicago, Doc Rivers a pu aligner son cinq type sur le terrain (Maxey-Harden-Harris-Tucker-Embiid). De bon augure pour la suite de la saison des Sixers, actuellement cinquièmes à l’Est mais à seulement trois matchs et demi de la première place des Celtics.

Joel Embiid n’avait pas joué depuis trois matchs et il avait visiblement des fourmis dans les jambes cette nuit contre Detroit. Le Process n’aura pas mis longtemps à retrouver ses marques dans la peinture.