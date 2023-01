Donovan Mitchell n’a pas raté ses retrouvailles avec le Jazz : 46 points, 6 passes, 5 rebonds et 3 interceptions

De retour à Utah pour la première fois avec le maillot d’une autre équipe sur les épaules, Donovan Mitchell a tout donné face à son ancienne franchise (46 points) mais il repart de Salt Lake City avec une défaite.

Pour la box score de ce match, c’est par ici.

C’est toujours un match qu’on marque sur l’agenda. Quelques mois parfois quelques semaines après un trade, un joueur revient dans son ancienne salle, avec son ancien public prêt à l’accueillir. Parfois, c’est pas vraiment avec des mots doux mais Spida a lui eu droit au bel accueil cette nuit avec une grosse standing ovation de la Vivint Smart Home Arena mais aussi une vidéo hommage préparée par la franchise. De quoi rappeler une bonne dose de souvenirs au joueur mais celui-ci n’est pas resté longtemps dans l’émotion.

Il y avait un match à jouer et Spida comptait bien aller gagner sur le terrain de son ex pour guider Cleveland vers les sommets de la Conférence Est. Chaud d’entrée de jeu, l’arrière a vite donné le ton et ses coéquipiers se sont bien reposés sur lui. La feuille de stats donne une fois de plus le tourni : 46 points, 6 passes, 5 rebonds, 3 interceptions à 14/27 au shoot. C’est un match monstrueux de la part de la star des Cavs, intenable dans le money time et qui a bien failli jouer un vilain tour au Jazz.

10 straight for Spida.

Up to 39 in the game.

He’s taking over.https://t.co/0rrSPxPfsy pic.twitter.com/l87pUtS8Xb — NBA (@NBA) January 11, 2023

Malheureusement pour lui, Jordan Clarkson va sortir de sa boîte et Utah va retourner Cleveland dans les dernières minutes. Une fin cruelle vu la prestation du bonhomme mais l’important était ailleurs cette nuit avec des retrouvailles réussies et un moment marquant pour le joueur, qu’on a vu enlacer ses anciens coéquipiers longuement après le match. Sans doute qu’une victoire aurait eu une saveur particulière mais il y aura d’autres occasions de venir se rappeler au bon souvenir des mormons à Salt Lake City.

Donovan Mitchell n’a pas manqué ses retrouvailles avec le Jazz cette nuit. Fabuleux de bout en bout, l’arrière a porté Cleveland mais ses ex-partenaires lui ont arraché la victoire au bout du suspense. La fête était presque parfaite !