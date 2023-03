Déjà vainqueurs à Brooklyn il y a deux jours, les Cavs ont remis ça cette nuit du côté du Barclays Center. Longtemps menés, les joueurs de J.B. Bickerstaff se sont arrachés dans les dernières minutes avant de porter le coup de grâce avec Isaac Okoro. Incroyable scénario !

Pour retrouver la box score maison de cette rencontre, bah c’est juste ici.

Il y avait comme un parfum de Playoffs avant cette rencontre entre Nets et Cavs. Cleveland est quatrième à l’Est, Brooklyn est à la sixième place, il ne manque donc pas grand-chose pour que ce match soit un premier tour d’ici trois semaines. Cerise sur le gâteau, les deux équipes se sont affrontées deux jours plus tôt, ce qui ajoute un peu de piment à la confrontation.

Si on devait résumer la première moitié de ce match en quelques mots, on parlerait sans doute du chat et de la souris, avec Cleveland qui cherche à s’échapper et Brooklyn qui ne lâche jamais le steak. Peu importe les coups de chaud de Donovan Mitchell ou le chantier d’un Evan Mobley énormissime des deux côtés du terrain (26 points, 16 rebonds, 4 contres !), les Nets trouvent le moyen de répondre. Par l’inévitable Mikal Bridges (32 points, 6 rebonds, 11/19 au tir) bien sûr mais aussi un Spencer Dinwiddie qui monte progressivement en régime.

Les Cavs n’arrivent pas à faire le break alors les Nets en profitent pour reprendre les rênes juste avant la pause. Et hop, on inverse les rôles pour la seconde mi-temps, c’est au tour de Brooklyn de se faire chasser. Les deux équipes se rendent coup pour coup, aucun écart n’est fait mais les hommes de Jacque Vaughn tiennent le lead jusqu’au money time.

Arrive alors le premier moment fort de cette fin de match avec le tandem Dinwiddie – Harris qui met un coup sur la tête des Cavs. Le sniper de Brooklyn est chaud et il enchaîne les ficelles du parking. Les Nets commencent à prendre le large. Sur un nouveau missile téléguidé de Royce O’Neale, les locaux prennent huit longueurs d’avance à 2 minutes de la fin. On se dit que c’est gentiment plié et que Brooklyn a trouvé le moyen de mettre fin à sa triste série du moment. C’est mal connaître la NBA et ses scénarios plus fous les uns que les autres.

La défense de Cleveland monte d’un cran et les Nets perdent des ballons capitaux dans les dernières minutes, souvent sanctionnés d’une contre-attaque éclair. Un petit 6-0 plus tard et il ne reste que deux points d’écart au tableau. Dinwiddie redonne de l’air aux siens mais Donovan Mitchell lui répond avant une nouvelle perte de balle de Brooklyn.

Spida réussit à obtenir deux lancers pour égaliser mais il n’en met qu’un seul ! L’arrière récupère même deux nouvelles chances au rebond offensif mais il échoue encore. La balle glisse des mains de tout le monde pour arriver dans celles de Caris LeVert. Celui-ci décale habilement un Isaac Okoro tout seul dans le corner opposé. Boum, énorme shoot à 3-points pour repasser devant contre toute attente. Les Cavs semblaient morts deux minute avant et les voilà en tête !

ISAAC OKORO FOR THE WIN 😱 WHAT A FINISH. pic.twitter.com/21XgHBFyRB — NBA (@NBA) March 24, 2023

Mikal Bridges ne pourra rien faire sur l’ultime possession et Brooklyn enchaine donc une cinquième défaite de rang. Un revers qui fait tomber les joueurs au maillot noir à la septième place et Miami s’offre un billet pour le Top 6 sans même jouer. Les Cavs restent eux solidement installés à la quatrième place et la défaite de New York à Orlando leur offre même un matelas bien confortable sur leur premier poursuivant.