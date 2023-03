Apéro TrashTalk – Qui a le meilleur “Young Core” de toute la NBA ?

Qui a le meilleur “young core” de toute la NBA ? Où évoluent les meilleurs jeunes de la Ligue et qui dominera dans 3, 5 ou 7 ans ? On se projette avec la nouvelle génération, les débats sont ouverts !

Difficile de se faire une idée, là, tout de suite, et c’est peut-être bien pour ça qu’on en a fait une vidéo de 57 minutes et des brouettes. Alors, pour vous, qui a le meilleur young core de la NBA ? Les Grizzlies ? Les Cavs ? Les Rockets ou le Thunder ? Les Pistons ou les Pacers ? Le Magic peut-être ? Et les Pels on en parle ? Une chose est sûre dans cet apéro, on ne parlera pas des Lakers, la punch est aussi gratuite qu’elle fait du bien. Pour le reste ? Installez-vous confortablement, plaid sur les genoux et eau gazeuse à proximité, et on vous attend tous en commentaires pour nous donner votre saint avis !