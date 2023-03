Ding dong ! A 17 jours de la fin de la saison régulière, on a appris ce soir que LeBron James pourrait ne plus tarder à faire son retour sur les parquets. Et vu le délire actuel au classement de la Conférence Ouest, disons que c’est une assez bonne nouvelle pour les Lakers.

Bientôt un mois que l’on n’a plus vu LeBron James sur un parquet, depuis une blessure au pied pas vraiment idéale en ces temps difficiles pour les Lakers. Le mois de février avait été marqué par un record historique puis le All-Star Game, et durant le mois de mars LBJ aura donc été dans l’obligation de suivre du banc les galères de son équipe. Mais que les fans se rassurent, le leader des Angelinos sera bientôt de retour pour tenter d’être le héros de l’histoire.

Il reste à ce jour neuf matchs, neuf matchs pour les Lakers, neuf matchs pour sauver une saison bien mal embarquée. La sixième place est encore en vue mais la douzième n’est pas si loin, et dans tous les cas il faudra bien plus d’un LeBron pour obtenir le sésame du play-in ou des Playoffs. Trois matchs sépparebt aujourd’hui la quatrième place des Suns à la douzième des Pelicans alors faites vos jeux et chers fans des Lakers : priez le Dieu LeBron.

La semaine prochaine peut-être pas, plus probablement la dernière ? Au programme de celle-ci les Rockets, les Clippers, les Suns et le Jazz deux fois, et LeBron ne sera pas de trop pour ce push final. Car quelque chose nous dit que la qualif pourrait bien se jouer le dernier soir, lors d’un dimanche 9 avril qui s’annonce brûlant.