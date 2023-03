Place au récap de la journée made in TrashTalk ! Tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

CE QUE VOUS POUVEZ LIRE SUR TRASHTALK DEPUIS CE MATIN

D’AUTRES INFOS QUI VOUS RAVIRONT PEUT-ÊTRE (OU PAS)

Nick Richards et les Hornets, on part sur 15 millions et 3 ans de plus

Charlotte Hornets center Nick Richards has agreed on a three-year, $15 million contract extension, his agent Javon Phillips and Jared Mucha of @excelbasketball tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 22, 2023

Eugene Omuruyi a été signé jusqu’à la fin de saison par les Pistons et on pense que vous n’allez pas en dormir de la nuit

Eugene Omoruyi, Pistons Sign Deal For Remainder Of Season https://t.co/gAaEusgw76 — RealGM (@RealGM) March 23, 2023

Jason Kidd a 50 ans aujourd’hui, voici donc quelques bijoux Kiddesques pour vous filer le smile.

As we celebrate Jason Kidd’s 50th Birthday today… take a look back at some of the most clutch moments from his illustrious career!#NBAVault #NBABDAY pic.twitter.com/IyfcVrS1WD — NBA History (@NBAHistory) March 23, 2023

Kyrie Irving a 31 ans aujourd’hui, Gordon Hayward en a 33, décidément le budget gâteau du 23 mars est sérieux.

SUR NOS AUTRES RÉSEAUX