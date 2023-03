Quatre petits matchs seulement au programme du soir, mais la course aux Playoffs qui s’intensifie de toute part. Ce soir ? Les Nets jouent gros et le Thunder voudra choquer les Clippers à nouveau.

# LE PROGRAMME

0h : Magic – Knicks

Magic – Knicks 0h30 : Nets – Cavs (en direct sur beIN Sports 1)

Nets – Cavs (en direct sur beIN Sports 1) 1h : Pelicans – Hornets

Pelicans – Hornets 3h30 : Clippers – Thunder

# A NE PAS MANQUER

Nets – Cavs, à 0h30. Déjà parce que l’horaire est cool, mais aussi car on va avoir droit à un vrai match à enjeu, entre une franchise qui s’apprête à jouer ses premiers Playoffs depuis 2018 et une autre qui mérite de les jouer cette année, malgré les bourrasques. D’un côté les Cavs et leur jeunesse si prometteuse (Garland, Mitchell, Mobley, Allen), de l’autre les Nets et leur nouveau leader Mikal Bridges, des Nets sans superstar mais au jeu qui en devient plus surprenant, toujours excitant. Si Cleveland a environ 95% de chances de terminer 4è à l’Est et ainsi d’aller jouer les Knicks au premier tour, pour les Nets c’est un peu plus compliqué et il faudra batailler pour garder le seed 6 car le Heat rôde à une petite victoire derrière. Dix matchs à jouer, au moins la moitié à gagner, et ça commence ce soir face aux cracks de l’Ohio !

