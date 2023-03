Pour sauver la plus ancienne salle de basketball du monde de l’effet prononcé du temps, YMCA Paris, l’association qui gère le 14Trévise – lieu dans lequel se trouve le terrain – propose à tous les fans qui le souhaitent d’acquérir de manière symbolique une lame du fameux parquet. L’objectif ? Réunir des fonds et rénover ce pan important de la culture basket française.

Avec des Jeux Olympiques à la maison dans un peu plus d’un an, le 14Trévise se devait de tout mettre en oeuvre pour faire la plus belle impression possible aux fans de sport du monde entier. Le lieu, basé comme son nom l’indique au 14 rue Trévise dans le 9e arrondissement de Paris, abrite le plus ancien terrain de basketball du monde. Inauguré en 1893, l’espace accueille l’association YMCA, qui accompagne les jeunes dans leurs projets.

Reconnu comme Monument Historique par l’État, la bâtisse a parcouru le siècle dernier avec de multiples utilités : tantôt espace d’accueil, tantôt hôpital de guerre entre 1914 et 1918. D’un style art nouveau, l’endroit est un joyau du passé glorieux de la capitale, mais aussi de l’amitié franco-américaine, car le fondateur du lieu était un américain amoureux de l’Hexagone, James Stokes. Le temps n’a pas gâté le lieu, touché par la crue de la Seine en 1910 puis plus récemment par l’explosion survenue dans la rue en 2019. En tant qu’association propriétaire, YMCA n’a pas pu investir énormément d’argent autre que pour l’entretien et les réparations urgentes.

📢1 an avant les JO @Paris2024, #YMCAParis et la @fond_patrimoine lancent une campagne de mécénat participatif #adopteunelame pour la restauration du gymnase du #14Trévise à Paris, la + vieille salle de basketball au monde dans son état d’origine (1893)https://t.co/wSOSjvdxfK pic.twitter.com/nkDdGIJXqL — Fondation du patrimoine (@fond_patrimoine) February 8, 2023

C’est dans cet esprit que l’idée d’une grande opération de financement participatif nommée “Adopte une lame” a été lancée. Soutenue par la Fondation du Patrimoine, l’association propose à qui le souhaite d’acquérir symboliquement l’une des lames du parquet de la salle de basket. Symboliquement, 2024 exemplaires sont disponibles à l’achat. Le prix ? De 100 à 1000€, avec des avantages différents en fonction du montant que vous aurez choisi. Parmi les donateurs, on retrouve un certain Rudy Gobert avec la lame numéro 27, mais aussi deux hexperts habitués des poufs que vous connaissez. Les travaux consisteront à rénover le sol principalement.

Considérée comme du mécénat, cette opération est éligible à une déduction d’impôts. Pour les plus généreux mécènes, le 14Trévise indique qu’une invitation à la soirée d’inauguration post-travaux est prévue, avec l’ensemble des parties prenantes du projet… mais la teneur du montant importe finalement peu. Si vous avez envie d’inscrire votre nom dans la rénovation d’un monument historique, c’est le moment. Un monument du basketball français en prime.

Source : Fondation du Patrimoine, YMCA Paris