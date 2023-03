Carlos Boozer peut être un homme heureux aujourd’hui : son fiston a été élu meilleur athlète lycéen de l’année pour le basketball masculin. Excellant dans l’art de la balle orange, Cameron Boozer est déjà au sommet de sa génération. Un talent qui fait déjà saliver plusieurs facs.

Il n’en est qu’à sa deuxième année au lycée et n’a que 16 ans, mais déjà reconnu comme le meilleur joueur des États-Unis. Champion de son État avec son bahut, c’est Kevin Love en personne qui est venu lui remettre personnellement le trophée. Une jolie surprise pour un garçon qui domine la compétition en compagnie de son frangin, Cayden.

Sophomore Cameron Boozer has been named the 2022-23 Gatorade National Boys Basketball Player of the Year. 5x NBA All-Star and former Gatorade National Boys Basketball Player of the Year Kevin Love surprised Boozer with the news. Congrats to our guy, Cameron! #CPride #Adelante pic.twitter.com/vsXVNxEr54

— Columbus High School (@ColumbusHS_Mia) March 22, 2023