Zaccharie Risacher élu Rising Star de l’EuroCup 2024 !

Attendu en NBA à partir de juin, Zaccharie Risacher est loin d’en avoir fini avec sa saison en France. Qualifié brillamment pour la finale de l’EuroCup 2024, l’ailier vient d’être nommé Rising Star de la compétition.

Et si Zaccharie Risacher arrivait en NBA avec une ligne supplémentaire à son palmarès ? Le jeune prodige de 18 ans peut aller remporter sa première compétition européenne la semaine prochaine, si la JL Bourg parvient à battre Paris dans une finale qui sent bon l’Hexagone (première manche ce mardi 9 avril, match retour le 12, belle éventuelle le 16).

Si la coupe n’est pas sûre d’arriver sur l’étagère de Zacch, celui-ci est déjà certain de renforcer son CV avec l’ajout du titre de Rising Star de l’EuroCup 2024. Cette distinction récompense (et annonce en quelque sorte) une star en devenir, à travers les performances de l’année en EuroCup. Des joueurs NBA comme Kristaps Porzingis ou encore Jonas Valanciunas ont notamment remporté ce prix lorsqu’ils jouaient encore en Europe. Pour l’édition 2024, Risacher a devancé Nadir Hifi (Paris) et Juan Nunez (Ulm) aux votes.

Zaccharie Risacher est élu Rising Star de l’EuroCup 2024 ⭐️

Zaccharie est le second plus jeune joueur à recevoir l’EuroCup Rising Star Award !

Bravo Zacch 👏#WeRedy | @Zacch_10 | @EuroCup pic.twitter.com/OsP8WHMidE

— JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) April 5, 2024

Cette saison, Zaccharie Risacher tourne à 11,7 points et 3,4 rebonds de moyenne, avec un magnifique 49% derrière la ligne à 3-points. Sauf blessure ou cataclysme de dernière minute, le Français devrait faire partie du Top 3 de la prochaine Draft NBA. Il est depuis plusieurs mois déjà en tête des mock drafts et pourrait donc offrir à la France un second first pick en deux ans (après Wemby en 2023).

Source texte : JL Bourg