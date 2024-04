Leader indiscutable des Knicks et auteur d’une saison majuscule, Jalen Brunson se plait à New York. Au point que le meneur se verrait bien prolonger sur la durée du côté de Big Apple, et ce dès cet été.

Qu’il est loin le temps où certains se demandaient si les Knicks avaient bien fait de miser plus de 100 millions de dollars sur Jalen Brunson. Depuis son arrivée à New York, l’ancien de Villanova met tout le monde d’accord avec ses performances. Avec près de 28 points et 6 passes de moyenne (48% au shoot dont quasiment 40% de loin), Jalen Brunson porte à bout de bras les Knicks jusque dans le Top 4 de la Conférence Est et il a gagné sa première étoile de All-Star en 2024.

Autant dire que les 26 millions de dollars qu’il touche cette saison sonnent désormais comme un deal cadeau. Encore plus quand on sait que le contrat de Brunson est dégressif et qu’il touchera donc encore moins lors des deux prochaines saisons (24,9 millions).

Avec une player option en 2025, Jalen Brunson pourrait néanmoins aller tester le marché pour chercher un contrat autrement plus rémunérateur dans un an. Pas de panique pour autant du côté des Knicks car selon Steve Popper de Newsdays, Brunson n’envisage pas vraiment de tester le marché. Le joueur serait même “ouvert” à l’idée de signer un nouveau contrat dès cet été à Manhattan. New York pourrait ainsi s’éviter toute frayeur en verrouillant son leader sur la durée. Les Knicks auront pas mal de boulot cet été puisque, contrairement à Brunson, OG Anunoby et Isaiah Hartenstein peuvent tester la Free Agency dès le mois de juillet.

