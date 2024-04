Suite des Playoffs de G League cette nuit, avec un premier tour et plusieurs Français en piste. Ousmane Dieng et Olivier Sarr vont tenter de porter le OKC Blue jusqu’en finale de conférence face aux Sioux Falls d’un Théo Maledon incertain.

On avait laissé Dieng sur un sacré game winner pendant le play-in de G League. L’ailier avait envoyé les Rio Grand Valley Vipers en vacances avec un gros drive musclé, pendant que son compère Olivier Sarr avait battu le record de franchise en Playoffs de rebonds captés.

Les deux collègues se régalent en Ligue 2 depuis plusieurs semaines, à défaut de jouer dans le groupe A du Thunder. Sarr à coup de 17, 22 ou 26 rebonds (objectif 30 ? 37 ? 84 ?), Dieng à coup de gros tirs. Dans une G League aussi passionnante (non) que jamais, les Français se font remarquer.

Le premier tour de postseason en G League est aussi expéditif que le play-in, ne se jouant qu’en un seul match. Même chose pour le tour suivant, seule la grande finale se fait au meilleur des trois matchs.

L’an dernier, on avait eu le droit à un beau multiverse en Playoffs de G League. Les Blue Coats du Delaware s’étaient imposés, avec une équipe composée de Mac McClung et… Sekou Doumbouya.

Cette saison, dans la ligue petite sœur de la NBA, le congolais Oscar Tshiebwe a été élu meilleur rookie, tandis que le vagabond Shaquille Harrison a remporté le DPOY, ça c’est de l’info.

Rendez-vous en tout cas à 3h pour un potentiel duel de Français en Playoffs, et pas du tout sur TF1. Les Stockton Kings attendent le vainqueur en finale de conférence, quelle hype non mais en fait pas du tout.