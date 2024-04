L’arrière des South Bay Lakers, déjà lauréat en 2021-2022, a de nouveau régné en maître sur les attaques de G League cette saison. Le meilleur intercepteur du championnat (2,9 de moyenne) a été récompensé avec un joli DPOY, la cheminée n’en sera que plus belle.

Shaquille Harrison est la définition d’un vagabond en NBA. Nommez une équipe au hasard, il y a sans doute passé une tête. C’est le cas pour Chicago, Phœnix, Denver, Utah, Portland, Brooklyn ou les Lakers (mais seulement en Playoffs, oui c’est étrange certes). Cette année, il a même participé à la fête à Memphis, devenant l’un des 31 joueurs utilisé par Taylor Jenkins.

Mais c’est du côté de l’équipe de G League des Lakers qu’il a passé le gros de sa saison 2023-24, où il a donc brillé en défense, comme à son habitude.

Shaquille Harrison (@ShaqHarrison_3) is your 2023-24 @Kia NBA G League Defensive Player of the Year after leading the G League in steals (2.9). Harrison also won the award in 2021-22.

— NBA G League (@nbagleague) April 4, 2024

Il n’est que le quatrième joueur de l’histoire à compter deux trophées de DPOY de G League dans la besace. Les noms ne vous diront probablement pas grand chose – sauf si vous êtes un as de la ligue 2 – mais il rejoint Derrick Zimmerman (2004-05, 2005-06), Stefhon Hannah (2011-12, 2012-13), et DeAndre Liggins (2013-14, 2015-16).

Les highlights compilent des beaux cookies et des gros contres, que l’arrière envoie régulièrement du haut de son mètre 93. Il n’a toutefois pas de contrat avec l’équipe A des Lakers, et est déjà en vacances puisque les South Bay ne sont pas dans la course aux Playoffs.

Bel été Shaquille, et les paris sont ouverts pour savoir de quoi sera fait son année 2024-25, avec probablement quelques coins des États-Unis qu’il ne connaît pas encore.