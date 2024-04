Dans la saison maussade des Memphis Grizzlies, Taylor Jenkins a dû sans cesse composer avec les blessures pour bricoler ses rotations. Au 2 avril 2024, il a déjà utilisé 31 joueurs différents, nouveau record all-time NBA.

Le grand public connaissait Ja Morant et Jaren Jackson Jr. Les fans de NBA aimaient bien Desmond Bane voire GG Jackson II. Mais les supporters de la franchise peuvent se targuer d’avoir été témoins des Grizzlies de Scotty Pippen Jr, DeJon Jarreau et Matthew Hurt. Nous aussi, ça nous fait mal.

31 joueurs différents, 45 cinq de départs en 74 matchs disputés, la saison de Jenkins est sponsorisée par Monsieur Bricolage. Si vous mesurez un peu plus d’un mètre 90 et que ça ne vous dérange pas de vivre dans le Tennessee, filez au coup de fil à la franchise. Les contrats en 10-day ne doivent pas être si difficiles à décrocher.

🚨 Nouveau record all time débloqué par les Grizzlies : 31 joueurs différents ont porté leur maillot cette saison.

Ja Morant

Desmond Bane

Jaren Jackson Jr

Marcus Smart

Vince Williams Jr

Derrick Rose

Jordan Goodwin

Santi Aldama

Luke Kennard

GG Jackson

Bismack Biyombo

Scotty… pic.twitter.com/zIW1c6VfPq

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 2, 2024

Tout ça pour… n’être “que” la septième pire équipe de la ligue à l’heure actuelle. Malgré des belles roustes ici et là, les Memphis Grizzlies n’ont que 32% de chance d’avoir un choix de draft dans le top 4, et moins de 8% pour le first pick.

Il reste que l’an prochain, contrairement à d’autres équipes des bas-fonds de la ligue, les Grizz devraient retrouver quelques joueurs de basket, à défaut d’un top pick. Avec notamment le retour d’un meneur explosif, ils devraient pouvoir être armés pour faire du bruit malgré la jungle qu’est la Conférence Ouest.

D’ici-là, on a hâte de voir des nouveaux noms fleurirent sur le parquet pour améliorer le record. Les fans de la franchise pourront s’amuser à les citer dans quelques années, big up à ceux qui vont retenir Mãozinha Pereira, Ron Harper Jr. ou Zavier Simpson.

On a caché un joueur des Raptors dans la liste, on a pas pu s’en empêcher. Bon courage pour le retrouver, mais on vous en voudra pas sinon.