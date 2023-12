Ja Morant a fait un retour exceptionnel cette nuit après sa suspension de 25 matchs. Pourtant, son entraîneur Taylor Jenkins explique ne lui avoir mis aucune pression, et que son unique souhait était que son meneur s’amuse : mission réussie.

Pour son retour à la compétition, Ja Morant a régalé. Le meneur des Grizzlies n’a pas perdu de temps pour redevenir une machine à highlights. Premier match, premier buzzer-beater, première victoire, Memphis respire et sourit, presque pour la première fois cette saison.

Son come-back change tout ou presque dans le Tennessee. Les oursons se remettent presque à rêver bien que leurs ambitions partent de loin après seulement six victoires lors des 25 premiers matchs. Et bien que le prix des places s’apprête certainement à remonter considérablement, le FedEx Forum va, dans le meilleur des cas, redevenir un lieu où se mêlent excitation et performance.

Malgré tous ces enjeux, Taylor Jenkins ne voulait mettre aucune pression sur les épaules de Ja Morant en amont de son premier match de la saison contre les New Orleans Pelicans. C’est en tout cas ce qu’il a déclaré au micro de Tim MacMahon d’ESPN :

Taylor Jenkins on Ja Morant’s buzzer-beating, triumphant return: “I just wanted him to have fun. It sure looked like he did.” https://t.co/isMp3Gvbsc

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) December 20, 2023

“Je voulais juste qu’il (Ja Morant) prenne du plaisir. On dirait bien que ça a été le cas.”

Au vu de son immense sourire après son buzzer-beater, on a tendance à être d’accord avec l’entraîneur des Grizzlies. L’interview de Ja Morant sur TNT Sports à la fin de la rencontre va d’ailleurs dans le même sens :

“J’ai énormément travaillé, je n’avais pas joué un match de basket-ball depuis huit mois. J’ai eu beaucoup de temps pour apprendre à me connaître davantage. Beaucoup de jours difficiles, mais j’ai traversé cette épreuve. La basket c’est ma vie, c’est ce que j’aime, c’est thérapeutique pour moi et je suis juste excité d’être de retour.”

Ja Morant: “I’ve been putting work in, man. I ain’t played a game in 8 months… Basketball is my life, what I love, therapeutic for me, and I’m just excited to be back.”

Stephanie Ready: “Alright, walk us through that last play?”

Ja: “Call 12.” 😂pic.twitter.com/F61Auoiwpk

— ClutchPoints (@ClutchPoints) December 20, 2023

34 points, 6 rebonds et 8 passes décisives plus tard, on peut l’affirmer, le plaisir s’est allié à l’efficacité. Ja Morant a d’ailleurs marqué le plus grand nombre de points de l’histoire de la NBA lors de son match de retour après une suspension d’une telle durée.

L’un des plus grand showmans de la Grande Ligue est de retour sur les parquets et son prochain spectacle, sourire aux lèvres, aura lieu ce jeudi soir face aux Pacers de Tyrese Haliburton.

Source texte : Tim MacMahon et TNT Sports