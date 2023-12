Mauvaise nouvelle à Chicago. L’une des recrues de l’intersaison, Torrey Craig, s’est blessé à la voute plantaire du pied droit et sera absent pour les deux prochains mois minimum.

C’est ce que Dinos appellerait un triste anniversaire. Torrey Craig fêtait hier ses 33 ans et a appris à cette occasion, une bien mauvaise nouvelle. L’ailier des Bulls est blessé sous le pied droit et selon la franchise, il va devoir être immobilisé pour quatre semaines avant d’entrer dans une période de rééducation allant de quatre à six semaines. En d’autres termes, nous ne le reverrons probablement pas sur les parquets avant le mois de mars.

Injury Update: Torrey Craig has been diagnosed with an acute sprain of his right plantar fascia.

Craig will be immobilized for approximately four weeks followed by a period of rehabilitation projected to require an additional four to six weeks.

— Chicago Bulls (@chicagobulls) December 19, 2023

Torrey Craig faisait ce qu’il savait faire depuis le début de saison à Chicago. Apporter de l’énergie sur les ailes en sortie de banc, de la défense et du shoot à longue distance. En tournant à 38% à 3-points, il s’était assuré plus de 20 minutes sur les parquets dans le système de Billy Donovan qui va désormais devoir trouver d’autres solutions.

Ces derniers temps, c’est Dalen Terry qui parvient à obtenir plus de minutes et du fait de cette blessure, cette dynamique pourrait se poursuivre. Ce ne sont pas les mêmes profils, mais avoir des défenseurs comme Alex Caruso ou Ayo Dosumnu dans l’effectif permet aux Bulls de régulièrement jouer avec des ailiers de petite taille depuis deux ans.

Source texte : Chicago Bulls