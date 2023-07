Les nouvelles ne sont pas bonnes concernant Lonzo Ball, et cela n’arrange pas les affaires des Bulls qui seront privés de leur meneur pendant toute la saison prochaine. Pour tenter de compenser son absence, ils viennent de récupérer une Disabled Player Exception (DPE) de la part de la NBA.

Toujours blessé au genou gauche, Lonzo Ball n’est pas près de refouler les parquets NBA. On sait d’ores et déjà qu’il ne jouera pas la saison prochaine, puisque selon l’insider de The Athletic Shams Charania, la NBA vient d’accorder une Disabled Player Exception à Chicago. Il s’agit d’une enveloppe de 10,2 millions de dollars qui va permettre aux Bulls de remplacer Lonzo dans leur effectif sans que cela n’ait de conséquence sur leur salary cap.

The NBA has granted the Bulls a $10.2 million Disabled Player Exception for the season-ending loss of Lonzo Ball, sources say. https://t.co/6pJ3Lc78vY

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 14, 2023

Cette aide avait été demandée par les Bulls il y a deux semaines, lorsqu’ils avaient appris que le frère de LaMelo risquait de manquer l’intégralité de la saison prochaine. Mais que peuvent-ils faire avec ces 10 millions de dollars ?

Le marché des agents libres n’est plus très fourni, mais quelques profils pouvant intéresser les Bulls sont encore disponibles, à commencer par l’ailier des Hornets Kelly Oubre Jr.. Agent libre non restreint, il pourrait tenter de faire son trou à Chicago, où les ailes ne sont pas les postes les plus fournis. Autre gros nom présent sur le marché, celui de Christian Wood, qui formerait une solide paire (offensive) à l’intérieur avec Nikola Vucevic. Les Taureaux pourraient aussi s’intéresser à Bol Bol, récemment coupé par le Magic, qui apporterait un profil atypique à la rotation de Billy Donovan.

Une autre possibilité est celle d’utiliser cette enveloppe financière pour accueillir un nouveau joueur via un transfert, mais les rumeurs ne se bousculent pas du côté des Bulls cet été. En marge de tout ça, on suivra également l’impact de cette DPE sur le dossier Ayo Dosunmu, meneur/arrière actuellement agent libre restrictif. Les Taureaux vont-ils le prolonger maintenant qu’ils possèdent une enveloppe supplémentaire pour recruter ?

Petit coup de pouce de la NBA pour compenser l’absence de Lonzo Ball, les Bulls vont pouvoir recruter pour environ 10 millions de dollars supplémentaires. Aucune cible ne semble avoir été clairement établie pour le moment, le suspense reste donc entier pour savoir qui prendra la place de Lonzo dans l’effectif la saison prochaine.

Source texte : The Athletic