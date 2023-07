Ayo Dosunmu sur les tablettes des Raptors ?

Quasiment une semaine après l’ouverture du marché de la Free Agency, il reste quelques agents libres intéressants sur le marché. On pense notamment au jeune joueur des Bulls Ayo Dosunmu, qui intéresserait les Toronto Raptors.

Les Bulls ont prolongé plusieurs joueurs depuis le début de la Free Agency, mais Ayo Dosunmu n’en fait pas partie. Pendant que Nikola Vucevic et Coby White ont décroché un nouveau contrat, celui qui sort tout juste de sa deuxième saison NBA reste pour l’instant agent libre restrictif, et visiblement il y a une équipe de l’autre côté de la frontière US qui est intéressée par ses services.

Selon Jake Fischer de Yahoo Sports, les Toronto Raptors gardent en effet un œil sur le meneur/arrière de 23 ans.

The Toronto #Raptors are interested in offering a contract to #Bulls Ayo Dosunmu, per @JakeLFischer pic.twitter.com/Z00rdg8Kb5

— Die-Hard Chicago Bulls Fans (@DieHardCBfans) July 6, 2023

Ce n’est pas très surprenant de voir les Dinos s’intéresser à un meneur de jeu, eux qui viennent de perdre Fred VanVleet à la Free Agency (ainsi que Dalano Banton). Pour l’instant, ils n’ont recruté que Dennis Schroder pour tenter de compenser le départ de FVV, ce qui est – faut l’avouer – assez faiblard. Alors même si le Rookie de l’Année 2022 Scottie Barnes pourrait avoir plus de responsabilités en tant que meneur la saison prochaine, un peu de profondeur ne ferait clairement pas de mal.

C’est ainsi qu’Ayo Dosunmu semble s’imposer comme une vraie option pour les Dinos à la mène, même s’il a surtout joué au poste d’arrière chez les Bulls jusqu’ici. Au cours de ses deux premières saisons NBA, l’enfant de Chicago s’est imposé comme un membre qui compte dans la rotation de Billy Donovan, jouant 157 matchs dont 91 comme titulaire pour quasiment 27 minutes de jeu par soir. Il tourne à des moyennes de 8,7 points, 2,8 rebonds, 2,9 passes et presque une interception dans sa jeune carrière, à plus de 50% de réussite au tir.

Ayo s’était notamment fait un nom au cours de sa campagne rookie, où il avait aidé les Bulls à réaliser une grande première partie de saison jusqu’à devenir le chouchou du United Center. Sa saison sophomore a été un peu plus compliquée, lui qui a notamment perdu en temps de jeu après l’arrivée de Pat Beverley en février.

Who do you think will be the Bruce Brown of this NBA free agency class?

One candidate: Ayo Dosunmu from the Bulls pic.twitter.com/sGaG5sv0st

— Kevin O'Connor (@KevinOConnorNBA) June 29, 2023

Son profil avant tout défensif ainsi ses qualités de finisseur près du cercle correspondent en tout cas à l’ADN Raptors. Certes, son shoot extérieur ne fait peur à personne (34,4% à 3-points en carrière), et il a encore beaucoup à apprendre au plus haut niveau en matière de prises de décision. Mais il parvient plutôt bien à limiter les déchets pour un jeune joueur et ne peut que progresser lors des saisons à venir.

Si les Raptors décident de faire une offre à Ayo Dosunmu et que ce dernier choisit de l’accepter, les Bulls auront 24 heures pour s’aligner (ou non). Avec l’arrivée du meneur vétéran Jevon Carter à Chicago, peut-être que l’avenir d’Ayo est ailleurs que dans sa ville natale…

__________

Source texte : Yahoo Sports