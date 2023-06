Nikola Vucevic prolongé par les Bulls pour trois années supplémentaires ?

Pouvant tester le marché cet été, Nikola Vucevic est en négociations pour prolonger son contrat à Chicago. Selon les dernières infos, la direction aimerait faire signer un nouveau deal de 3 ans au pivot.

Opération continuité dans l’Illinois ? Certains diront bonne idée, d’autres probablement que la franchise n’a de toute façon pas mille options devant elle. On résume : Lonzo Ball n’est pas assuré de remettre un pied sur un terrain NBA, l’équipe a très peu de picks de Draft dans les prochaines années et les finances de Chicago sont déjà dans le rouge, ce qui ne permettra pas de se positionner sur des joueurs majeurs cet été à la Free Agency. Rien qu’en lisant ces deux lignes, les fans des Bulls se sont remis en PLS. Et la suite ne semble pas hyper prometteuse pour eux.

Si certains espéraient une explosion du roster pour reconstruire, la direction semble avoir un avis différent sur la question. Récemment prolongé à son poste malgré la non-qualification des Bulls en Playoffs, Arturas Karnisovas va miser sur la continuité si on en croit Joe Cowley du Chicago Sun-Times. Pas de départ pour DeMar DeRozan, pas de départ pour Zach LaVine, des cierges à l’église pour croire à un retour de Lonzo Ball avec un genou tout neuf et bien sûr Nikola Vucevic.

With NBA teams starting to prepare for the new CBA in a few years, and the current state of the East, the Bulls need to be aggressive this offseason. Jump off the stale continuity train! Here’s how. Some trades that make you say hmmm …

Read it:https://t.co/j3k5Xq3Uc0

— Joe Cowley (@JCowleyHoops) June 3, 2023

Troisième option des Bulls, le Monténégrin ne peut plus aligner les mêmes chiffres que lors de ses belles années à Orlando mais il fait toujours partie des dix meilleurs pivots du pays (tranche basse évidemment). Cette saison, il tournait à 17,6 points, 11 rebonds et 3,2 passes de moyenne, le tout en shootant à 52%.

À seulement 32 ans, Vooch a encore quelques belles saisons à offrir et Chicago souhaite le conserver dans son noyau dur. Toujours selon Cowley, les Bulls veulent offrir à leur pivot un nouveau bail sur trois ans (aucun montant n’est mentionné). On peut se dire que ça ne va pas révolutionner le futur de la franchise à court terme mais l’idée fait sens sur deux points.

Tout d’abord, laisser partir Vucevic libre cet été c’est la garantie de ne pas lui trouver de remplaçant de ce niveau car pas de fric à mettre sur un bon joueur à la Free Agency. De plus, si l’équipe décide de tout faire sauter disons dans 6 mois ou un an, avoir Vooch sous contrat pour encore deux ans permettra à la direction d’en tirer une contrepartie pour la future reconstruction (jeunes joueurs ou picks de Draft). Les fans des Bulls vont devoir s’y faire, on devrait retrouver grosso modo les mêmes têtes dans le roster à la rentrée.

Source texte : Chicago Sun Times / Joe Cowley